عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

إحباط عملية هجرة غير شرعية في تونس

احباط عملية هجرة
احباط عملية هجرة غير شرعية في تونس

تمكنت فرقة الحرس البحري بمنطقة جرجيس التونسية، فجر اليوم الأحد، من إحباط عملية هجرة غير شرعية لأوروبا بسواحل جرجيس.

ووفقا لإذاعة "موازييك" التونسية، قامت فرقة الحرس البحري بحجز مركبين على متنهما 31 شابا في ولاية مدنين وبنقردان.

وفي السياق ذاته، قالت شاهدة من وكالة "رويترز" اليوم الأحد إن سفينتي إنقاذ انتشلتا 394 مهاجرا من قارب خشبي مكتظ في البحر المتوسط الليلة الماضية في عملية استغرقت ست ساعات تقريبا.

وأنقذت السفينة "سي-ووتش 3" التابعة لمنظمة غير حكومية ألمانية والسفينة "أوشن فايكينج" التابعة لمنظمة غير حكومية فرنسية المهاجرين في المياه التونسية على بعد 68 كيلومترا من ساحل شمال أفريقيا بالقرب من منشآت نفطية وسفن أخرى.

وصعد 141 من الناجين على متن "سي-ووتش 3" ، التي تولت قيادة العملية، بينما انتقل الباقون إلى السفينة "أوشن فايكينج".

كما أحبطت الليلة قبل الماضية 3 محاولات اجتياز حدود وحجز 5 مراكب بوليستار ومبالغ مالية هامة ومحركات بحرية، حسب ما افادنا به مصدر من الحرس البحري بمنطقة جرجيس.

ولم يتضح ما إذا كانت هناك وفيات أو إصابات بين المهاجرين الذين كانوا على متن القارب الخشبي المكتظ.

وقالت شاهدة من رويترز إن القارب كان يسحب المياه ومحركه لا يعمل.

هجرة غير شرعية تونس اخبار العالم اخبار العالم الآن اخبار العالم اليوم

ترشيحاتنا

إعلامي: عون لا يكترث بانهيار لبنان.. ولا حكومة في القريب العاجل

بعد فرمان البدري .. موعد انضمام المحترفين لمعسكر منتخب مصر

خواطر نفسية.. كتاب جديد لمصطفى النحاس في معرض الكتاب 2022

أرخص 5 سيارات SUV في مصر ..صور

نائبة تحذر من انتشار الموجة الرابعة لـ كورونا.. وتطالب الحكومة بتكثيف التوعية

هشام نصر : إنجاز منتخب اليد فى طوكيو لم يأت من فراغ .. ومباراة ربع النهائى حياة أو موت

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

أول يوم..تحذير شديد من وزارة البترول بشأن فاتورة غاز المنزل لشهر أغسطس|تفاصيل

القوات المسلحة: تدمير 200 سيارة على الحدود الجنوبية والغربية بعضها محمل بالأسلحة

رئيس نادي النجوم يعلن انتقال كريم فؤاد للأهلي ويكشف موعد الإعلان الرسمي.. خاص

إيفرتون ينافس أهلي جدة على ضم قائد منتخب مصر

علامات البيت المصاب بالعين والحسد .. 13 علامة تميزه وأفضل طريقة لعلاجه

أول ظهور بعد الزواج.. حمدى فتحى وزوجته يخطفان الأنظار

آسف على ما بدر مني .. رمضان صبحي يعتذر للاعبين والجهاز الفني

هل انتشار النمل في البيت سحر أو حسد ؟ اعرف الحكم الشرعي

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

3 وصفات مختلفة .. طريقة عمل طاجن السبيط

بعد انتشار الهربس.. تعرف على مخاطر تقبيل الأطفال

القوات المسلحة: مقتل 89 تكفيريا بشمال سيناء وتدمير 404 عبوات ناسفة

طريقة تنظيف السبيط بخطوات سهلة

فيديو

القوات المسلحة: مقتل 89 تكفيريا بشمال سيناء وتدمير 404 عبوات ناسفة

بأمر السيسي.. علاج الطفلة بيان الفلسطينية في مصر بعد مناشدة والدها "فيديوجراف"

«بشرب ويسكي ومش بسكر».. حمو بيكا وأغرب تصريحات ممكن تسمعها «فيديوجراف»

هل تزوجت للمرة الرابعة سرا .. نيللي كريم تحسم الجدل "فيديوجراف"

المزيد

ساحة رأي

محمود البسيوني يكتب: اختبارات الأوقات الصعبة

ميران حسين تكتب: ضد المنطق.. مثنى وثلاث ورباع

أحمد شيخو يكتب: نحو مؤتمر الحوار العربي - الكردي

د. سلامة عمر يكتب: رسالة لكل طالب علم

د.محمد عونى يكتب: الأموال والصفقات المميزة وجهان لعملة واحدة

فاطمه شنان تكتب: المال والبنون زينة الحياة الدنيا

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. جهاد عودة

«حروب بر مصر 2021»: الصراع كمصلحة أخلاقية

د.مجدي بدران

البصق ظاهرة عدوانية تهدد صحة المواطنين

محمد أرسلان

قصة صعود وأفول نهضة الإخوان

كريمة أبو العينين

لوكاشينكو يعظ

المستشار أسـامة الصعيدي

ثقافة المجتمع والقضاء على البطالة

د. محمد مبروك

ماذا يحدث في تونس؟

إبراهيم شعبان

تونس بخير بعد الإطاحة بالنهضة

المستشار سُليمان عبدالغفار

مواجهة «الإحباط» بِالإبداع

اﻟﻤﺰﻳﺪ