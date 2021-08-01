إحباط عملية هجرة غير شرعية في تونس

تمكنت فرقة الحرس البحري بمنطقة جرجيس التونسية، فجر اليوم الأحد، من إحباط عملية هجرة غير شرعية لأوروبا بسواحل جرجيس.

ووفقا لإذاعة "موازييك" التونسية، قامت فرقة الحرس البحري بحجز مركبين على متنهما 31 شابا في ولاية مدنين وبنقردان.

وفي السياق ذاته، قالت شاهدة من وكالة "رويترز" اليوم الأحد إن سفينتي إنقاذ انتشلتا 394 مهاجرا من قارب خشبي مكتظ في البحر المتوسط الليلة الماضية في عملية استغرقت ست ساعات تقريبا.

وأنقذت السفينة "سي-ووتش 3" التابعة لمنظمة غير حكومية ألمانية والسفينة "أوشن فايكينج" التابعة لمنظمة غير حكومية فرنسية المهاجرين في المياه التونسية على بعد 68 كيلومترا من ساحل شمال أفريقيا بالقرب من منشآت نفطية وسفن أخرى.

وصعد 141 من الناجين على متن "سي-ووتش 3" ، التي تولت قيادة العملية، بينما انتقل الباقون إلى السفينة "أوشن فايكينج".

كما أحبطت الليلة قبل الماضية 3 محاولات اجتياز حدود وحجز 5 مراكب بوليستار ومبالغ مالية هامة ومحركات بحرية، حسب ما افادنا به مصدر من الحرس البحري بمنطقة جرجيس.

ولم يتضح ما إذا كانت هناك وفيات أو إصابات بين المهاجرين الذين كانوا على متن القارب الخشبي المكتظ.

وقالت شاهدة من رويترز إن القارب كان يسحب المياه ومحركه لا يعمل.