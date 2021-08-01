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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

بعد مقتل 89 إرهابيا.. سمير فرج: القوات المسلحة ما زالت مصرة على مكافحة الإرهاب

اللواء سمير فرج
اللواء سمير فرج

علق اللواء الدكتور سمير فرج المفكر الإستراتيجي، علي بيان القوات المسلحة اليوم، والذي أفاد بمقتل 89 عنصرا من العناصر التكفيرية شديدة  الخطورة.


وقال فرج خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية عزة مصطفي مقدمة برنامج " صالة التحرير" والمذاع عبر قناة " صدى البلد"،:"  بيان القوات المسلحة اليوم حول مقتل 89 من العناصر التكفيرية هو بمثابة تأكيد على استمرار القوات المسلحة في تأمين الحدود.

وأشار إلي ما تم إعلانه من ضبط مزارع مخدرات يأتي في إطار التمويل الذي تحتاجه العاصر الإرهابية في ظل تجفيف مصادر التمويل الأخرى.


ولفت إلي أن القوات المسلحة مازالت مصرة على مكافحة الإرهاب بعد حالة من الكمون في صفوف العناصر الإرهابية.


وأوضح أن من بين المضبوطات أجهزة لاسلكي وطيارة درون، وهو ما يؤكد أن الإرهابيين يواصلون السعي لاستقدام المعدات الحديثة.

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أعلنت القيادة العامة للقوات المسلحة عن نجاح أبطال القوات المسلحة فى توجيه ضربات متلاحقة للعناصر الإرهابية وتنفيذ عدد من العمليات النوعية.

وأوضحت القوات المسلحة في بيان لها أن تلك العمليات أسفرت عن:

- مقتل  89 فردا تكفيريا شديد الخطورة بمناطق العمليات بشمال سيناء.

- ضبط 73 بندقية ألية و 140 خزنة و 5606 طلقة متعددة الأعيرة ، و 34 جهازا لاسلكيا وطائرة درون مجهزة بكاميرا للتصوير وجهاز رؤية ليلية بالإضافة إلى جهاز كمبيوتر محمول وعدد من الهواتف المحمولة ومجموعة من المبالغ المالية.

- إكتشاف وتدمير 404 عبوات ناسفة على المحاور والطرق الرئيسية و 4 أحزمة ناسفة فضلاً عن اكتشاف وتدمير 59 دراجة بخارية تستخدمها العناصر التكفيرية.

- تدمير 52 عربة تستخدمها العناصر التكفيرية فى تنفيذ عملياتها الإرهابية.

كما نجحت قوات حرس الحدود بالتعاون مع عناصر المهندسين العسكريين فى اكتشاف وتدمير  13 فتحة نفق تستخدمها العناصر الإرهابية فى التسلل لشمال سيناء.

وفى إطار تشديد الإجراءات الأمنية على الإتجاه الإستراتيجى الغربى نجحت القوات الجوية بالتنسيق مع قوات حرس الحدود فى توجيه ضربات استباقية للعناصر الإرهابية.

وذلك من خلال رصد واستهداف وتدمير 200 عربة دفع رباعى بعضها محمل بالأسلحة والذخائر أثناء محاولاتها اختراق المناطق الممنوعة على الحدود الغربية والجنوبية للبلاد.

يأتى ذلك بالتزامن مع قيام القوات البحرية بتكثيف أعمالها القتالية وحماية الأهداف الإستراتيجية وتأمين المصالح الإقتصادية المصرية وتنفيذ أعمال البحث والإنقاذ فى البحرين الأحمر والمتوسط.

بالإضافة إلى تنفيذ حملة مكبرة للقضاء على الزراعات المخدرة بجنوب سيناء نتج عنها القضاء على 842 مزرعة بانجو ونبات الهيدرو المخدر، و1114 مزرعة لنبات الخشخاش.

ونتيجة للأعمال القتالية الباسلة لقواتنا المسلحة بمناطق العمليات نال شرف الاستشهاد والإصابة 8 من أبطال القوات المسلحة.

هذا ويؤكد رجال القوات المسلحة على أنهم ماضون بكل عزيمة وإصرار لإقتلاع ماتبقى من جذور الإرهاب والتطرف ومواصلة البناء والتنمية فى كافة ربوع مصر.

يأتي ذلك فى إطار الجهود المتواصلة التى تقوم بها القوات المسلحة لملاحقة ودحر العناصر الإرهابية على كافة الإتجاهات الإستراتيجية للدولة وخلال الفترة السابقة.

سمير فرج صدى البلد عزة مصطفي شمال سيناء القوات المسلحة شديد الخطورة العناصر الإرهابية

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