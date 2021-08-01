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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

أستاذ فيروسات يكشف أعراض وخطورة دلتا متحور كورونا الجديد

سلالة دلتا
سلالة دلتا

تحدث الدكتور فايد عطية أستاذ علم الفيروسات بجامعة شانتوه، عن خطورة السلالة المتحورة دلتا.

وقال عطية خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية عزة مصطفي مقدمة برنامج "صالة التحرير" والمذاع عبر قناة " صدى البلد"،:" سلالة دلتا أنتشرت في أغلب دول العالم  بنسبة تتخطي 80% "..


وأوضح أستاذ الفيروسات أن الصين تتخذ إجراءات عنيفة بعد زيادة الأعداد في الأيام الأخيرة بسبب المتحور .

وعن أعراض المتحور دلتا، قال:" أعراض تشبه إلي حد كبير أعراض البرد والإنفلونزا العادية من عطس وسعال وحرارة  ولكنها أكثر انتشارا ، كما أن تشخيصها يكون صعبا للغاية".

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وأكد الدكتور محمد رحيم الباحث بكلية الطب علوم الحياة في جامعة لانكستر، إن هناك سببين لظهور تحورات فيروس كورونا، هما سرعة تحور الفيروس وبطء الحصول على اللقاحات، متابعًا: "تم الإعلان في الأسبوع الماضي عن عدم كفاية جرعتي لفاح فايزر-بيونتيك للتصدي لسلالة دلتا، هناك جرعة ثالثة لكن لم يجرَ تحديد موعدها بعد".

وأضاف محمد رحيم،:" أن شركة أسترازينيكا بدأت تعييد تقييم لقاحاتها بالنسبة لفاعليتها ضد جائحة كورونا، كما ان الجرعة الواحدة من لقاحات جونسون أند جونسون ضد السلالة واعترفت أنها في حاجة إلى التلقيح بجرعة ثانية".

وأشار  محمد رحيم  إلى أن فيروس كورونا سيتعايش معنا، ويجب الحصول على اللقاحات حتى لو تمت إعادة تقييمها، فلا يوجد لقاح يمنع المرض أو الإصابة لكنه يقلل من تداعياتها وهو ما حدث في إنجلترا، فهناك أكثر من 30 ألف إصابة يوميا، منهم 100 حالة وفيات فقط بسبب الحصول على اللقاحات.

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