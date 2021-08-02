لديه القدرة على إصابة خطيرة للمطعمين باللقاح.. معلومات صادمة عن متحور دلتا

شددت منظمة الصحة العالمية، على ضرورة التعامل مع المتحور دلتا من فيروس كورونا بصفته "تحذيراً" يتطلب تكثيف الجهود، للحد من انتشار طفرات أكثر خطورة بعد أن تسببت بظهور موجات جديدة في دول عدة حول العالم.

وقال المسؤول عن حالات الطوارئ لدى المنظمة، الدكتور مايك راين، خلال مؤتمر صحفي في جنيف إن المتحور "دلتا تحذير يخبرنا أن الفيروس يتطور، لكنه أيضاً نداء للتحرك، للقيام بشيء ما قبل ظهور أشكال أكثر خطورة من المتحورات.

ظهور المتحور في مصر

أكد عضو اللجنة العليا للفيروسات التنفسية في مصر عادل خطاب أنه يتوقع دائما أن تحدث تحورات للفيروسات، وهو ما حدث مع فيروس كورونا الذي تحور أكثر من مرة.

وقال في مؤتمر علمي عقد في قصر عابدين، لمناقشة "دور مضادات الفيروسات في مواجهة تحورات كورونا"، إن "من بين هذه السلالات، سلالة (ألفا) التي ظهرت لأول مرة في بريطانيا، و(بيتا) التي ظهرت في جنوب إفريقيا، و(غاما) التي ظهرت في البرازيل، و(دلتا) التي ظهرت في الهند"، مشيرا إلى أن "مصر لم ترصد حتى الآن أي حالات مصابة بمتحور (دلتا) من فيروس كورونا، إلا أنه يتوقع ظهوره خلال الأشهر القادمة، خاصة مع انتشاره في الكثير من دول العالم، وتأكد تفشيه في الولايات المتحدة والصين والهند والكثير من الدول الأوروبية".

الولايات المتحدة

وأظهرت بيانات جديدة في الولايات المتحدة أن متحور "دلتا" من فيروس كورونا ينتشر بسرعة أكبر مما كان معروفا من السابق، وصارت لديه القدرة على إصابة المطعمين باللقاح.

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