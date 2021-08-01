ميسي يقضي عطلته الصيفية في إسبانيا رفقة سواريز | شاهد



شارك لويس سواريز لاعب اتليتكو مدريد متابعيه صورة جديدة لها عبر حسابه الرسمي بموقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام".



وظهر لويس سواريز بصحبة صديقة النجم الارجنتيني ليونيل ميسي علي حمام سباحة خلال قضاء اجازتهما الصيفية بإطلالة مميزة، نالت إعجاب الالاف من متابعيه وانهالت عليها التعليقات.



حسم هداف أتلتيكو مدريد الأوروجوياني لويس سواريز، مؤخراً، قراراه بالاستمرار مع الفريق خلال الموسم المقبل، ليغلق بذلك كافة التكهنات حول مستقبله مع الفريق.



وفي تصريحات صحفية، عقب تسلم الفريق كأس الدوري الإسباني "الليجا" أمس، قال سواريز "نعم بكل تأكيد إنني موجود هنا لعام المقبل".