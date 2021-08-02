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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

حذرتها وقولتها هتندمي وهي مسمعتش كلامي

شقيق الزوجة المعتدى عليها : «لو كانت أسير حرب مكنش هيحصل فيها كده»

شقيق الزوجة شيماء
شقيق الزوجة شيماء المعتدى عليها

قال حمادة شقيق الزوجة شيماء المعتدى عليها، إنه حذر أخته كثيرا بعدم الزواج من هذا الرجل، مضيفا : «انا قولت لأختي بلاش تتجوزيه وانا ليا نظره ، وهو شخص غير صالح ليكي وهتندمي وهي مسمعتش كلامي».

وأضافت شقيق الزوجة المعتدى عليها، خلال لقائه مع الإعلامية نهال طايل في برنامج «تفاصيل» المذاع على قناة «صدى البلد2» : «كل مرة بحاول أدخل بلاقي بلطجة وقلة أدب من زوج أختي لانه إنسان غير سوي»، موضحا أنه لم يحضر كتب الكتاب والزفاف ومن بعدها قطعها ولم يتواصل معها بسبب هذه الزيجة.

وأوضح شقيق الزوجة المعتدى عليها، أن زوج أخته شخص تجرد من كل المشاعر والإنسانية، مؤكدا أنه عندما شاهد صور شقيقته بعد الاعتداء عليها وإصابتها بجروح بالغة وكسر في العظام استفزه الصور وانهار بالبكاء.

وتابع شقيق الزوجة المعتدى عليها، : « زوج أختي كان يخاف على نفسه وعنده وسواس ويشك في كل اللي حوليه، وفاكر كل اللي حواليه عايز يقتله، مضيفة إحنا عايزين القصاص وناخد حقنا لان بعد ما شوفت الصور وانا منهار، قائلا « لو اختي كانت أسير حرب مكنش هيصل فيها كده».

تعليق صادم من زوجة عذبها زوجها وأجبرها على التسول

كشفت شيماء الزوجة التي اعتدى عليها زوجها بالضرب المبرح من أجل جلب الأموال للإنفاق عليه، تفاصيل اعتداء زوجها عليها، مؤكدة أن السبب الرئيسي في عودتها لزوجها بعد الطلاق هو الأولاد وتربيتهم، قائلة «رجعت واستحملت وضحيت علشان أربي الأولاد».

وقالت «شيماء» خلال لقائها مع الإعلامية نهال طايل في برنامج «تفاصيل» المذاع على قناة «صدى البلد2»  إنها طلقت من زوجها 3 مرات، وخرجت قسيمة من المحكمة بأنها لابد الزواج من رجل أخر، موضحة أنها عاشت مع زوجها طوال الـ 10 سنوات بعقد زواج عرفي، رغم عدم موافقة اخوتها.

وأوضحت «شيماء» أن زوجها كثير شرب الخمر، وفي يوم جاء فاقدا للوعي، وإنهال عليها بالضرب المبرح حتى سقطت أرضا وقام بتمزيق جسدها، وبعدها جاءت جارتها لتنقذها من يد زوجها، وأخذتها إلى شقتها وصورتها وأرسلت الصور إلى أهلها ليأتوا وينقذوها من زوجها.

وأشارت «شيماء» إلى أن أهلها قدموا بلاغا للشرطة وقاموا بالكشف الطبي، وأهله قاموا بتهديدها، مضيفة أن زوجها يأخذ منها ومن أولادها الأموال ليشتري بها السجائر والحشيش والخمر ويرفض الإنفاق على أبنائه.

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