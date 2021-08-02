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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

سيارات

أخبار السيارات.. أسعار سوزوكي ارتيجا موديل 2021.. أغلى 5 سيارات في الكويت

اخبار السيارات
اخبار السيارات

نشر موقع "صدى البلد" الإخباري، مجموعة متنوعة من أخبار السيارات خلال الساعات الماضية، التي تتضمن أخبارا وتقاريرا جديدة عن عالم السيارات من أسعار ومواصفات، فضلا عن تقارير عالمية.. نستعرض أبرزها فيما يلي.

 

 

مواصفات وأسعار سوزوكي ارتيجا موديل 2021

تتعدد الإصدارات المقدمة من قبل العلامة التجارية اليابانية سوزوكي، والتي تتنوع بين فئة الهاتشباك صغيرة الحجم، أو فئة السيدان، أو السيارات الرياضية المتعددة الاستخدام والسيارات الرياضية المتعددة الاستخدام SUV، إضافة إلى الإصدارات العائلية مثل النسخة الشهيرة "ارتيجا" موديل 2021، التي تتسم بالرحابة الشديدة إلى جانب التجهيزات الداخلية المطروحة، وعناصر الحماية، بالاضافة إلى وسائل التحكم والرفاهية وأنظمة مساعدة قائد المركبة.

 

باقة 30 ألف دينار بحريني .. 5 سيارات موديل 2021 .. صور

تقدم كبرى شركات تصنيع السيارات باقة من موديلات 2021 داخل السوق البحريني، وتختلف هذه الإصدارات بين فئة السيدان، والهاتشباك، وسيارات الكروس أوفر، والطرازات الرياضية المتعددة الاستخدامات، التي تنتمي إلى عائلية الـ SUV، وفي سياق هذا الموضوع يقدم موقع "صدى البلد" الاخباري قائمة بمواصفات وأسعار 5 سيارات لـ موديلات 2021 داخل السوق البحريني ضمن باقة الـ 30 الف دينار.

 

أغلى 5 سيارات في الكويت لـ موديلات 2021 .. صور

تضم موديلات 2021 العديد من الإصدارات القوية داخل السوق الكويتي للسيارات، ويقدم كل صانع باقة من الطرازات القوية التي تختلف من موديل إلى آخر، مستخدمًا أساليب تكنولوجية وقدرات فنية متطورة، ومع زيادة هذه التقنيات سوف ترتفع القيمة السعرية لتلك الطرازات ما يجعلها تنضم إلى قائمة الأعلى سعرًا.

 

بقوة تتعدى 1000 حصان .. فيراري تعزف سيمفونية رائعة .. فيديو

تعتبر شركة فيراري واحدة من أبرز الكيانات الخاصة بتصنيع السيارات الرياضية و الخارقة، منذ أن انطلقت من قبل الايطالي المخضرم و رائد نهضة صناعة السيارات الرياضية "انذو فيراري" حيث اختار شعار الحصان الواثب رمزًا لها، والذي يدل على القوة و القدرة على التسارع و الانطلاق.

 

نصائح هامة لقائدي السيارات في الأجواء الحارة

من الممكن أن يتعرض قائدو السيارات إلى العديد من التحديات على الطريق، سواء كانت أثناء السير أو التوقف، و تتشكل أبعاد هذه التحديات حول العديد من النقط مثل طريقة القيادة، أو صيانة وسلامة السيارة، أو اخطاء الغير من معنا على الطريق، ولكن هناك عامل مهم أيضًا يؤثر بشدة على قائدي السيارات و هو "الطقس".

اخبار السيارات اخبار السيارات سوزوكي ارتيجا موديل 2021 5 سيارات موديل 2021

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