باقة 30 ألف دينار بحريني .. 5 سيارات موديل 2021 .. صور

تقدم كبرى شركات تصنيع السيارات باقة من موديلات 2021 داخل السوق البحريني، وتختلف هذه الإصدارات بين فئة السيدان، والهاتشباك، وسيارات الكروس أوفر، والطرازات الرياضية المتعددة الاستخدامات، التي تنتمي إلى عائلية الـ SUV، وفي سياق هذا الموضوع يقدم موقع "صدى البلد" الاخباري قائمة بمواصفات وأسعار 5 سيارات لـ موديلات 2021 داخل السوق البحريني ضمن باقة الـ 30 الف دينار.

1 – الفا روميو ستيلفيو موديل 2021

تضم السيارة الفا روميو ستيلفيو موديل 2021 محرك رباعي الاسطوانات، سعة 2000 سي سي، بقوة 280 حصان، و 400 نيوتن/متر من عزم الدوران، مع سرعة قصوى تصل لـ 230 كم/ساعة، بالاضافة إلى محرك اخر 6 سليندر بسعة 2900 سي سي، يستطيع أن يولد قوة 510 حصان، مع عزم اقصى للدوران يقدر بـ 283 نيوتن/متر، بينما تصل سرعتها القصوة إلى 283 كيلومتر في الساعة.

و تبدأ أسعار السيارة الفا روميو ستيلفيو موديل 2021 من 22 الف دينار وحتى 41.900 دينار بحريني.

2 – لكزس RCF موديل 2021

زودت السيارة لكزس RCF موديل 2021 بمحرك 8 سليندر، سعة 5000 سي سي، يستطيع أن يولد قوة 471 حصان، و 530 نيوتن/متر من عزم الدوران، مدعوم بعلبة تروس اوتوماتيكية الاداء تنقل السرعات عبر منظومة الدفع الخلفي، مع سرعة قصوى تصل لـ 270 كيلومتر في الساعة.

و يبلغ سعر السيارة لكزس RCF موديل 2021 داخل السوق البحريني بقيمة قدرها 31.900 دينار.

3 – بي ام دابليو X5 موديل 2021

تأتي السيارة بي ام دابليو X5 موديل 2021 بمحرك 6 سليندر سداسي الاسطوانات، سعة 4400 سي سي، بقوة 462 حصان، و 650 نيوتن/متر من عزم الدوران، مع سرعة قصوى تصل لـ 243 كيلومتر في الساعة، و بهذه القدرات تتسارع السيارة من 0 لـ 100 كم، خلال فترة زمنية مدتها 4.7 ثانية.

و تبدأ اسعار السيارة بي ام دابليو X5 موديل 2021 من 33 ألف إلى 40 الف دينار بحريني.

4 - لوتس إكسيج موديل 2021

تستمد لوتس إكسيج موديل 2021 قوتها من محرك سداسي الاسطوانات، سعة 3500 سي سي، يستطيع أن ينتج قوة 410 حصان، و 420 نيوتن/متر من عزم الدوران، مقترن بناقل حركة يدوي، يعمل عبر منظومة الدفع الخلفي للعجلات، و من خلال تلك الامكانيات الفنية تنطلق لوتس إكسيج من 0 لـ 100 خلال 3.4 ثانية، مع سرعة قصوى تصل إلى 290 كيلومتر في الساعة.

و يبلغ سعر السيارة لوتس إكسيج موديل 2021 بقيمة قدرها 38.500 دينار بحريني.

5 – انفينيتي QX80 موديل 2021

تقدم السيارة بمحرك ثماني الاسطوانات، سعة 5600 سي سي، ينتج قوة قدرها 400 حصان، و 560 نيوتن/متر من عزم الدوران، متصل بناقل حركة أوتوماتيكي، يعمل عبر منظومة الدفع الكلي للعجلات، بينما تصل السرعة القصوى للسيارة لـ 200 كيلومتر في الساعة ، مع قدرة في التسارع من 0 لـ 100 خلال 7.3 ثانية.

و يبلغ سعر السيارة بقيمة قدرها 31 الف و 600 دينار بحريني.