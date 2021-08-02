جلسة تصوير جديدة لـ حازم إيهاب.. شاهد

خضع الفنان حازم إيهاب، لجلسة تصوير جديدة حيث ارتدى ملابس كلاسيكية، وقام بنشر عدد من الصور من خلال حسابه الرسمي على “إنستجرام”.

عبّر الفنان حازم إيهاب، عن سعادته الشديدة بتجربة فيلم “العارف” والذي تم طرحه في دور عرض السينما.

كتب حازم إيهاب، من خلال حسابه الرسمي على “الفيسبوك”: “إمبارح كان العرض الخاص لفيلم العارف .. اتشرفت إن التجربة السينمائية الأولى لي تكون بطولة الأساتذة أحمد عز ومحمود حميدة و احمد فهمي و مصطفى خاطر و كارمن بصيبص و ركين سعد و أخويا احمد خالد صالح .. و اخراج العظيم أستاذ احمد علاء .. العالمي احمد المرسي مدير تصوير .. و تأليف الموهوب محمد السيد بشير و انتاج سينرجي .. حقيقي اتمنى انها تكون بداية لطيفة بعدها نجاح كبير إن شاء الله”.

وتابع قائلاً: “على فكرة ده كان اول حاجة نحضرها انا و منة مراتي مع بعض .. حقيقي انتي من اهم انجازات حياتي، ربنا يخليكي ليا و دايما في ضهري و نحقق كل حاجة نفسنا فيها مع بعض دايما”.

"العارف" بطولة أحمد عز ، أحمد فهمى، مصطفى خاطر ، محمود حميدة، كارمن بصيبص،أحمد خالد صالح، حازم إيهاب، وعدد آخر من النجوم كضيوف شرف على رأسهم محمد ممدوح تايسون، ومن إخراج أحمد علاء الديب وإنتاج شركة سينرجي ومن تأليف محمد سيد بشير.