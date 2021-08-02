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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

وزيرة الصحة تتفقد الحجر الصحي بمطار الأقصر الدولي

صدى البلد

تفقدت الدكتورة هالة زايد، وزيرة الصحة والسكان، الحجر الصحي بمطار الأقصر الدولي، فور وصولها صباح اليوم الاثنين، في إطار زيارتها الميدانية لمتابعة سير العمل بمنظومة التأمين الصحي الشامل بمحافظة الأقصر.


ويرافق الوزيرة خلال زيارتها كل من الدكتور أحمد السبكي مساعد وزيرة الصحة والسكان للرقابة والمتابعة ورئيس هيئة الرعاية الصحية بمنظومة التأمين الصحي الشامل، والدكتور محمد حساني مساعد الوزيرة لمبادرات الصحة العامة، والدكتور مصطفى غنيمة مساعد الوزيرة لشئون الطب العلاجي، والمهندس خالد عبد الرحمن رئيس الإدارة المركزية للمشروعات بالوزارة، والدكتور أمير التلواني المدير التنفيذي لهيئة الرعاية الصحية.

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 وجهت الوزيرة اثناء الزيارة ،  الدكتور محمد حساني بالانتهاء من تطعيم جميع العاملين بالقطاع السياحي بمحافظتي الأقصر وأسوان بلقاح فيروس كورونا خلال شهر أغسطس الجاري، حرصًا على صحة وسلامة جميع العاملين  وضيوف مصر الكرام بالتزامن مع خطة الدولة لتنشيط السياحة والتعايش الآمن مع فيروس كورونا.


وراجعت الوزيرة  مخزون الأدوية والمستلزمات الطبية بالحجر الصحي للتأكد من توافر مخزون كاف، كما راجعت الإجراءات الوقائية والاحترازية التي يقوم بها الفريق الطبي بالحجر الصحي بمطار الأقصر الدولي وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية.
 

و شددت  الوزيرة على استمرار تطبيق قرار رئيس مجلس الوزراء بعدم السماح بدخول البلاد للقادمين من الخارج إلا بعد مراجعة الحصول على شهادة (PCR) تفيد الخلو من الفيروس، أو الحصول على شهادة معتمدة تفيد تلقي الجرعات الكاملة لأحد اللقاحات المعتمدة من منظمة الصحة العالمية وهيئة الدواء المصرية قبل 14 يومًا من الوصول للبلاد، مؤكدًا مناظرة 17 ألفًا و 139 من القادمين من الخارج  بالحجر الصحي بمطار الأقصر الدولي منذ بداية جائحة فيروس كورونا حتى اليوم.


و من المقرر أن تتفقد وزيرة الصحة والسكان عددًا من المستشفيات ووحدات طب الأسرة لمتابعة العمل بمنظومة التأمين الصحي الشامل بمحافظة الأقصر والتي انطلقت بها المنظومة ١٦ من شهر فبراير الماضي.

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وزيرة الصحة الحجر الصحي مطار الاقصر الأقصر لقاح فيروس كورونا هالة زايد القطاع السياحي هيئة الرعاية الصحية

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