الإمام المفكر.. الأوقاف تطلق أقوي برنامج تدريبي في تاريخها

انطلقت لجان المقابلة والترشيح لأقوى وأهم برنامج تدريبي في تاريخ وزارة الأوقاف " الإمام المفكر" ، بإشراف مباشر من الدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف.

ويهدف البرنامج إلى صنع جيل شديد التميز من الأئمة العلماء المفكرين الذين يدرسون إلى جانب علوم الدين واللغة علوم العصر بكل ما تعنيه الكلمة من معان.



و صرح وزير الأوقاف بأن الوزارة لن تبخل على هذا البرنامج بجهد أو مال، وستبذل أقصى طاقتها لتحقيق أهدافه، وسيمر المرشحون للبرنامج بعدد من المقابلات والاختبارات التي تسهم في اختيار أفضل العناصر المؤهلة لحمل لواء الدعوة إلى الله (عز وجل) بالحكمة والموعظة الحسنة وفهم الدين فهمًا صحيحًا بما يجعل منه عاملا هامًا يسهم بقوة في صناعة الحضارة وعمارة الكون وسعادة الإنسانية .



و أضاف وزير الأوقاف أن الوزارة لديها نخبة من الأئمة شديدي التميز مؤهلين لحمل الراية والأمانة في المجال الدعوي بكفاءة واقتدار ، ودورنا أن نعمل على تنمية الجوانب العلمية والمهارية اللازمة للرقي بهم إلى المستوى الذي ننشده في العالم المفكر المستنير ، وأن دولة أو أمة تمتلك هذه العناصر الدعوية المتميزة لن تؤتى من هذا الجانب ولن تستطيع الجماعات المتطرفة اختطاف الخطاب الديني منها مرة أخرى .

وكان الدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف، أكد أن الرئيس عبد الفتاح السيسى، يولى عملية تأهيل الأئمة وتحسين أوضاعهم اهتماما بالغًا، مؤكدًا أن وزارة الأوقاف تعد لإطلاق برنامج متقدم جدًا لتأهيل الأئمة برعاية الرئيس السيسي.

وأضاف جمعة، أن أكاديمية الأوقاف صارت صرحًا عالميًا ومنارة شديدة التميز فى تدريب الأئمة، وأن أهم أولويات الوزارة تكوين إمام عصرى مستنير واسع الثقافة مدرك لمعطيات واقعه.

وأكد وزير الأوقاف أنه لا بد للإمام أن يكون قدوة فى عنايته بلياقته البدنية ومظهره المشرف، وأن الوزارة تعمل على توفير الزى اللائق للأئمة والواعظات، وأن الوزارة بصدد التعاقد على (90) ألف زى أزهرى جديد للأئمة، كما أنها وفرت الزى لجميع الواعظات المعينات والمتطوعات بواقع زيين لكل منهن، وتم تسليمه اليوم لعدد (19) واعظة، وسيتم تسليم باقى الواعظات تباعًا.