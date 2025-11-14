ضبط المتهم بإنهاء حياة مهندس مسن بسبب خلافات مالية بالهرم

تمكنت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الجيزة من ضبط شخص متهم بالتسبب في وفاة مهندس مسن، عقب التعدي عليه بصفعة خلال مشادة نشبت بينهما بمنطقة الهرم، وذلك على خلفية خلاف حول مبلغ مالي يقدّر بـ1500 جنيه يخص مصاريف صيانة أحد العقارات.

كان، مدير أمن الجيزة، قد تلقى إخطارًا من اللواء هاني شعراوي، نائب مدير الإدارة العامة لمباحث الجيزة، يفيد بورود بلاغ من رئيس قطاع الغرب، بوجود متوفى بأحد الشوارع بدائرة قسم الهرم.

وانتقل، رئيس مباحث الهرم، إلى مكان البلاغ، حيث عُثر على جثمان مهندس بالمعاش يبلغ من العمر 63 عامًا.

أوضحت التحريات أن ابنة المتوفى تستأجر شقة تستخدم لأنشطة تجميل داخل العقار محل الواقعة، وأن خلافات نشبت بينها وبين عدد من السكان بشأن مبلغ 1500 جنيه يتعلق بمصاريف الصيانة.

وأشارت التحريات إلى أن ابنة المتوفى رفضت دفع المبلغ، وقامت بالاتصال بوالدها الذي حضر إلى العقار، ودارت مشادة كلامية بينه وبين أحد السكان، قام خلالها المتهم وفق التحقيقات المبدئية بصفعه، ليسقط المهندس مغشيًا عليه، ويتوفى نتيجة ذلك.

وتم تحرير محضر بالواقعة، وأُحيل إلى النيابة العامة التي تولت مباشرة التحقيقات.