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الإشراف العام
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رئيس التحرير
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برلمان

إنشاء سته آبار جوفية بمدينة جوبا

وكيل أفريقية النواب يثمن التعاون بين مصر وجنوب السودان

النائب رزق جالى نصرالله
النائب رزق جالى نصرالله وكيل لجنة الشئون الافريقية

أكد النائب رزق جالى نصرالله وكيل لجنة الشئون الافريقية بمجلس النواب اهمية القضايا التى ناقشها الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس مجلس الوزراء فى الاجتماع الخاص بمتابعة تفعيل وثائق التعاون بين مصر وجنوب السودان في ضوء إنعقاد الدورة الأولي للجنة العليا المشتركة بين البلدين الأسبوع الماضي، وذلك بحضور الدكتور محمد عبد العاطي، وزير الموارد المائية والري، والسفير أسامة شلتوت، مساعد وزير الخارجية لشئون السودان وجنوب السودان، ومسئولى الجهات المعنية.

وأعلن " جالى " فى بيان صحفى له اتفاقه مع تأكيد الدكتور مصطفي مدبولي أهمية وعمق العلاقات التي تجمع مصر وجنوب السودان والتي تم خلالها تنفيذ العديد من المشروعات التنموية التى تعود بالنفع المباشر علي مواطني دولة جنوب السودان، وبشكل يسهم فى تحقيق التنمية المستدامة ورفع مستوى معيشة المواطنين ، مشيداً بالدورة الأولي لاجتماعات اللجنة العليا المشتركة التى انعقدت بين البلدين في القاهرة الأسبوع الماضي، والتي شهدت التوقيع علي مذكرة تفاهم بشأن مشروع دراسة الحد من مخاطر الفيضان بـ"حوض بحر الجبل" بجنوب السودان، وأخرى حول تنمية التجارة والصناعة بين البلدين، موجهاً بالعمل علي سرعة تنفيذ ما تم الاتفاق عليه بين الجانبين.

كما أشاد النائب رزق جالى نصرالله بقيام مصر بإنشاء سته آبار جوفية بنطاق مدينة "جوبا" بدولة جنوب السودان وتركيب وحدة رفع لنقل مياه الأنهار للتجمعات السكانية القريبة من المجاري المائية بمدينة "واو" هناك، هذا بالإضافة إلي المساهمة فى إعداد دراسات الجدوى الفنية والاقتصادية لمشروع سد "واو" المتعدد الأغراض ، وإنشاء بعض الأرصفة النهرية لربط المدن والقرى الرئيسية بجنوب السودان ملاحياً، فضلاً عن تنفيذ مشروع تطهير المجاري المائية بحوض بحر الغزال فى المسافة من مدينة "واو" وحتى مدينة "بنتيو" وصولاً إلى بحيرة "نو" خاصة أن ذلك سيسهم فى خلق فرص عمل وتطوير أحوال الصيد، وإنشاء مزارع سمكية، بالإضافة إلي حماية القري والأراضي الزراعية من الغرق نتيجة إرتفاع مناسيب المياه أثناء الفيضانات.

وكان الدكتور محمد عبد العاطى وزير الموارد المائية والري قد اشار خلال الاجتماع إلي أنه قام بتنظيم زيارة ميدانية لمقر المركز القومى لبحوث المياه بالقناطر الخيرية للدكتور "جيمس واني إيجا" نائب رئيس جمهورية جنوب السودان والمسئول عن الملف الاقتصادي، و"ماناوا بيتر" وزير الموارد المائية والرى بجنوب السودان والوفد المرافق، أثناء مشاركتهم في أعمال الدورة الأولي للجنة العليا المشتركة، بهدف إطلاعهم على القدرات البحثية المتعددة التى يتمتع بها المركز، والتعرف علي العديد من التجارب البحثية في مجال قياس استهلاك النبات للمياه، وتأهيل الترع، ومعالجة مياه الصرف الصحى، وتحلية المياه المالحة باستخدام الأغشية، ووسائل الحماية من الفيضان، والادارة المثلي للمياه، فضلاً عن زيارة أخري للمعامل المركزية للرصد البيئى، والنموذج الفيزيائي المُعد لقناطر ديروط الجديدة، لافتاً إلي أنه خلال الزيارة تم بحث سبل نقل الخبرات البحثية للجانب الجنوب سودانى، وتقديم كافة أوجه الدعم الفنى للأشقاء بدولة جنوب السودان

رئيس مجلس الوزراء جنوب السودان وزير الموارد المائية والرى المشروعات التنموية مشروع سد واو

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