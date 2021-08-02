31 حفلا غنائيا.. تفاصيل مهرجان القلعة بعد عودته

اعتمدت الفنانة الدكتورة ايناس عبد الدايم وزيرة الثقافة برنامج فعاليات الدورة الـ 29 من مهرجان قلعة صلاح الدين الدولى للموسيقى والغناء بعد توقفه العام الماضى بسبب جائحة كورونا والذى تنظمه وزارة الثقافة ممثلة فى دار الأوبرا المصرية برئاسة الدكتور مجدى صابر بالتعاون مع وزارة السياحة والاثار ويشرف علي برنامجه الدكتور خالد داغر رئيس البيت الفني بالاوبرا وتضم فعالياته 31 حفلا موسيقيا وغنائيا متنوعا تنطلق فى الثامنة مساء الأحد 15 اغسطس وتستمر على مدار 16 يوما متصلة حتى الاثنين 30 أغسطس .

تفاصيل مهرجان القلعة

اكدت عبد الدايم ان مهرجان قلعة صلاح الدين للموسيقى والغناء احد الفعاليات الراسخة التى تنظمها وزارة الثقافة ممثلة فى دار الاوبرا المصرية منذ عام 1990 ونجح فى تحقيق شعبية ضخمة بسبب تنوع وثراء محتواه الفنى، مشيرة إلى أنه ملحمة فنية تشرق فى سماء القاهرة كل عام لتجسد مشهد تنويرى تلتف حوله الاسرة المصرية وضيوف مصر من محتلف دول العالم، وتابعت انه يعد من الادوات الايجابية الفاعلة لتنفيذ خطط بناء المجتمع والانسان وتحقيق العدالة الثقافية.

من جانبه قال الدكتور مجدي صابر رئيس دار الاوبرا المصرية ان مهرجان قلعة صلاح الدين للموسيقي والغناء يعد تجسيدا للدور المجتمعى لدار الاوبرا لانه يخاطب الموطن المصري البسيط ولذلك فهو يعتبر أحد أهم المهرجانات التى تنظمها الاوبرا وأضاف ان طبقا لتوجيهات وزيرة الثقافة تم اقامة 6 منافذ بيع للتذاكر بسعر رمزي في المدخل الاول للقلعة تعمل يوميا إعتبار من الساعة الرابعة عصراً ويبدأ دخول الجمهور من الساعة الخامسة قبل بدء الحفلات بثلاث ساعات بحد أقصي اربعة الاف مشاهد يوميا بالاضافة الى رفع كفاءة خشبة المسرح وتعديل زوايا الرؤية للمشاهدين كما تم وضع شاشات ضخمة لنقل جميع الفعاليات وقامت ادارة الاوبرا بتوفير وسائل لنقل الجمهور مجانا من بوابات الدخول حتي مسرح المحكي وأماكن للخدمات بجانب تحديد مسار خاص لكبار السن وذوي القدرات الخاصة وشدد رئيس الاوبرا على الالتزام بجميع الاجراءات الاحترازية من ارتداء قناع الوجه وقياس درجة الحرارة والتعقيم ومسافات التباعد ، واشار الى ان الاوبرا اعتادت تقديم معانى الوفاء والعرفان حيث يتم تكريم 12 شخصية فنية وادارية ساهموا فى اثراء الساحة الابداعية المصرية وشاركوا فى صنع نجاح الدورات المتتالية للمهرجان وهم المطرب أمجد العطافی ، عازف البيانو والموزع الموسيقى عمرو سليم ، الدكتورة عزه مدين ، الفنان خالد شهدی كورال بالفرقة القومية العربية للموسيقى ، الاعلامى أمجد مصطفی المطربة ريم كمال ، السوبرانو داليا فاروق ، حماده السعيد رئيس الإدارة المركزية لشئون رئاسة الهيئة ، المهندس محمد الغرباوي رئيس الإدارة المركزية للخدمات الفنية ، اسم المهندس مؤنس العطوي ، فراج أحمد مدير عام الإدارة العامة للتخطيط والمتابعة ، اسم الراحل شعبان محمد فتوح محمد بالبيت الفنى للموسيقى والاوبرا والباليه .

ومن جانبه أكد الدكتور خالد داغر رئيس البيت الفني بالاوبرا ومدير المهرجان ان الدورة الـ 29 من مهرجان قلعة صلاح الدين الدولى للموسيقى والغناء تشهد تنوعا وتعددا من الثراء الفني واوضح ان الفعاليات تشمل عروضاً لنخبة من نجوم الموسيقى والغناء فى مصر والوطن العربى يحييها كل من اطفال مركز تنمية المواهب ، مجموعات الأوبرا لموسيقي الحجرة ، أوركسترا القاهرة الإحتفالي بمشاركة ثنائى الفيولينة والييانو فؤاد ومنيب ، فريق وسط البلد ، مي فاروق ، أحمد عفت ، فريق كايرو كافيه بقيادة علي شرف ، أحمد جمال ، ياسر سليمان وفرقة جوهرة الشرق ، الشيخ ياسين التهامي ، نجوم فرقة أوبرا القاهرة مع فرقة الباليه ، على الحجار ، نادية مصطفي ، هاني شاكر ، وائل الفشني ، لينا شاماميان " سوريا" ، هلا رشدي ، طارق العربي طرقان وأبناؤه " سوريا "، حازم شاهين ، كارمن سليمان ، نداء شرارة " الاردن "، محمد الشرنوبي ، نوران أبو طالب ، هشام عباس ، سبيد اوف هارتس باند بقيادة شريف عليان ، محمد محسن ، محمد حسن ، جنات " المغرب" ، سعيد الأرتيست ، نسمة محجوب ، بغدادي بيج باند بقيادة الدكتور مجدى بغدادى ، دينا الوديدي ، نسمة عبد العزيز ، مدحت صالح بمصاحبة عازف البيانو عمرو سليم وفرقته .