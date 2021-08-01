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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

ثقافة

بمشاركة 200 طفل:

وزيرة الثقافة تطلق المرحلة الثالثة من مشروع "أهل مصر" فى 9 محافظات

وزيرة الثقافة
وزيرة الثقافة

أطلقت الفنانة الدكتورة إيناس عبدالدايم وزيرة الثقافة، المرحلة الثالثة من مشروع "أهل مصر" الذى تنظمه الهيئة العامة لقصور الثقافة برئاسة المخرج هشام عطوة وذلك من الإسماعيلية وبمشاركة 200 طفل وتشمل 9 محافظات يضمها إقليم القاهرة الكبرى الثقافى وجنوب سيناء.

 

وقالت عبدالدايم، أن مشروع "أهل مصر" يهدف إلى تأصيل القيم الإيجابية لدى الأطفال مثل الاعتزاز بالوطن والفخر به لخلق جيل جديد واع قادر على استكمال عملية البناء والتنمية بالإضافة إلى إكساب المشاركين به مهارات متنوعة وإقامة العديد من الورش الفنية وتدريبهم على بعض الحرف التقليدية لصون الهوية إلى جانب التعريف بجوانب من التاريخ الحضارى لمصر من خلال زيارة جميع المناطق الأثرية بالمحافظة المستهدفة، وأشارت إلي أن فعاليات المشروع تشمل تقديم مطبوعات حول المواطنة وقبول الآخر وإبراز المواقف الوطنية لرموز واعلام الأدب والفن، ولفتت إلي أن المرحلتين السابقتين أثمرتا نتائج مذهلة بعد دراسة ردود أفعال الأطفال ومدى استجابتهم للأنشطة المقدمة لهم بشكل يومى وأثرها الايجابى على سلوكياتهم بشكل عام.

 

من جانبه قال المخرج هشام عطوة، أن مشروع "أهل مصر" أحد أهم الفعاليات التي تبنتها هيئة قصور الثقافة على مدار الأعوام الماضية، وأضاف أن المشروع يعتمد على اختيار أطفال من سن 12 إلى 15 عام ينتمون إلى مختلف محافظات وأقاليم الجمهورية وخاصة أطفال المناطق الحدودية ويتم إقامة أسابيع ثقافية متتالية لهم في عدد من المحافظات يتم اختيارها بدقة وفق كل مرحلة، وتابع أن الإدارة العامة لثقافة الطفل بالهيئة تحت إشراف لاميس الشرنوبي والتابعة للإدارة المركزية للدراسات والبحوث برئاسة الدكتورة حنان موسى تقوم بجمع الفعاليات التي تم تنظيمها بين أطفال المناطق الحدودية وأطفال القاهرة من جانب، مع أطفال المحافظة المستضيفة للفعاليات من جانب آخر تحقيقا لأهداف المشروع وهو بث روح التسامح وقبول الآخر وتعزيز الانتماء لدى الأطفال مما ينعكس على تفكيرهم في المستقبل.

 

يذكر أن المرحلة الثالثة تتضمن زيارة المتاحف والآثار بالمحافظة وكذلك إقامة مجموعة من الورش الفنية والثقافية والأدبية الهادفة لتوعية الطفل وتثقيفه وتتناول الجوانب المعرفية والاجتماعية التى تدور حول الهوية المصرية، ومن أهمها تحليل سلوك الأطفال من خلال الرسم الى جانب تنظيم يوم ترفيهي للأطفال سواء في الموسيقى اوالشعر منتصف الأسبوع، تشجيعا على مشاركة الافكار.

وزيرة الثقافة محافظة الاسماعيلية قصور الثقافة الاطفال طفل المحافظات محافظة اهل مصر

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