بعد 20 عاما.. عودة جديدة لهاتف Nokia 6310 بأرخص سعر وبطارية تدوم 21 يوما

أعلنت شركة نوكيا عن عودة جديدة لهاتف Nokia 3610 الأيقوني، والذي كان أحد أفضل الهواتف في الأسواق في عام 2001، وتأمل الشركة أن إعادة الإصدار ستعيد شعبية الهاتف، الذي مضى عليه عشرون عاما.



وبحسب صحيفة Irish Mirror فإن شركة نوكيا قامت بإصدار هاتف Nokia 6310 بنسخة صغيرة الحجم ورخيصة لكي تكون شبيه للنسخة الأصلية من الهاتف.



وحصل هاتف Nokia 6310 على تغيير المظهر الأصلي ثلاثي الألوان، حيث يمكن شراء الهاتف الآن باللون الأخضر الداكن والأصفر والأسود والأزرق الفاتح، كما تم تغيير شكل جسم الهاتف وأصبحت شاشة العرض أكبر بكثير.



ويأتي هاتف Nokia 6310 على شاشة مقاس 2.8 بوصة ولوحة مفاتيح رقمية و 16 ميجا بايت للمساحة التخزينية، وكاميرا خلفية 0.3 ميجا بكسل وراديو FM، إلا أن البطارية ستظل حتى 21 يوما ، وهو الأمر غير الموجود حاليا في أى هاتف ذكي.



ويبلغ سعر هاتف Nokia 6310 حوالي 40 يورو أى ما يعادل حوالي 750 جنيه مصرى.



ويعد نوكيا الأصلي Nokia 6310 أحدث ثورة في صناعة الهواتف كما أنه معروف جيدًا لأنه كان "غير قابل للتدمير" وعلى الرغم من حقيقة أنه لم يعد يُباع ، فلم ينساه مستخدمو الإنترنت أبدًا لذلك سيكون هاتفًا يمكن الوصول إليه للمستخدمين القدامى الذين يشعرون ببعض الحنين إلى الماضي.

