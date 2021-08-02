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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

رومانيا تستدعي السفير الإيراني لديها على خلفية استهداف ناقلة نفطة ببحر العرب

أرشيفية
أرشيفية

استدعت وزارة الخارجية الرومانية، اليوم الاثنين، السفير الإيراني في بوخارست، وذلك على خلفية اتهامها لطهران بالوقوف وراء الهجوم الذي استهدف ناقلة نفطة تشغلها شركة إسرائيلية ببحر العرب، ما أسفر عن مقتل مواطن بريطاني وآخر روماني.

وطالبت الخارجية الرومانية إيران بتفسير فوري بشأن الهجوم على الناقلة في بحر العرب، مضيفة أن الهجوم الذي نسقته إيران متعمد.

وأضافت الخارجية الرومانية: “ننسق مع شركائنا للرد المناسب على مهاجمة إيران لناقلة بحر العرب”.

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واتهمت الولايات المتحدة إيران بأنها تقف وراء الهجوم الذي استهدف ناقلة نفط تديرها شركة إسرائيلية قبالة ساحل عُمان في بحر العرب، متوعدة بالرد المناسب على طهران على خلفية هذا الحادث.

وقال وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن -في بيان نشرته الخارجية الأمريكية عبر موقعها الإلكتروني أمس، حول الهجوم على الناقلة الإسرائيلية- "نحن على ثقة من أن إيران نفذت هذا الهجوم الذي أسفر عن مقتل شخصين بريئين، باستخدام طائرات مسيرة مفخخة، وهي قدرة مميتة تستخدمها بشكل متزايد في جميع أنحاء المنطقة".

وأضاف بلينكن "نعمل مع شركائنا للنظر في خطواتنا التالية والتشاور مع الحكومات داخل المنطقة وخارجها بشأن الرد المناسب، والذي سيكون وشيكا".

الخارجية الرومانية السفير الإيراني شركة إسرائيلية ناقلة نفطة استهدف ايران بحر العرب

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