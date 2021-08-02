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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

لعدم الانضباط الإداري.. إحالة 56 موظفا للتحقيق في البحيرة

حملات مرورية في البحيرة
حملات مرورية في البحيرة

  شدد اللواء هشام آمنة محافظ البحيرة، بضرورة متابعة مدى الإنضباط الإداري وحركة سير العمل بجميع المصالح والهيئات الحكومية والخدمية والصحية بمدن ومراكز المحافظة لمتابعة إلتزام العاملين بالقواعد المنظمة ومواعيد العمل الرسمية مع إتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفين والمقصرين.

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في نفس السياق نفذت الوحدات المحلية بمركزي ادكو وشبراخيت  حملات تفتيشية على المنشآت والوحدات الصحية أسفرت عن إحالة الآتي :-

- إحالة ٢٥ من العاملين بالوحدات الصحية بقري شبراخيت  للتحقيق لتغيبهم وترك محل العمل بدون سند قانوني.

- إحالة ٣١ من العاملين  بوحدة المعصرة بادكو للتحقيق مابين طبيب وهيئة تمريض و إداريين لتغيبهم بدون سند قانوني.

ويذكر أن قامت إدارة الرقابة والمتابعة الميدانية بالمحافظة بحملة انضباط إداري بنطاق مدينة رشيد بالاشتراك مع الوحدة المحلية أسفرت عن  احالة 111‪  من العاملين بمستشفي رشيد العام للتحقيق لترك العمل والانصراف قبل إنتهاء مواعيد العمل الرسمية.

كما نفذت الوحدة المحلية لمركز ومدينة ادكو، حملة تفتيشية بالتنسيق مع إدارة الرقابة والمتابعه أسفرت عن إحالة  47  من العاملين بمستشفى ادكو العام للتحقيق ما بين طبيب و تمريض و إداريين للغياب عن العمل دون سند قانوني.

إحالة ٢٧ موظف حكومي للتحقيق 

ويذكر أن نفذت الوحدة المحلية لمركز ومدينة شبراخيت حملات تفتيشية على المنشآت الحكومية والصحية، أسفرت عن إحالة ٢٧ من العاملين للتحقيق لتغيبهم وتركهم محل العمل بدون سند قانوني .

كما نفذت الوحدات المحلية بمركزي الدلنجات وشبراخيت، حملات مرورية مكثفة على المصالح الحكومية والخدمية، أسفرت عن إحالة ٧٧ من العاملين لتغيبهم بدون سند قانوني.

ونفذت الوحدة المحلية بمركز ومدينة شبراخيت حملات تفتيشية، أسفرت عن إحالة ١٠ من العاملين بالوحدات الصحية بقرى محلصتا والقرداحي للتحقيق لتغيبهم بدون سند قانوني.

كما نفذت الوحدة المحلية بمركز ومدينة شبراخيت حملات مرورية، أسفرت عن إحالة  ٦٨ من العاملين بالوحدات الخدمية للتحقيق لتغيبهم  بدون سند قانوني.

وقامت إدارة الرقابة والمتابعة الميدانية بالديوان العام بتنفيذ عدة حملات بالتنسيق مع الوحدة المحلية بمركز ومدينة الدلنجات أسفرت عن الآتي :-

- إحالة ١٠٣ من العاملين بمستشفي الدلنجات المركزى والإدارة الصحية ومكتب صحة الدلنجات والوحدة الصحية بكوم إكرام والإدارة التعليمية والمركز الطبي لعدم توقيع انصراف و لترك العمل أثناء المواعيد الرسمية.

-  تحرير  ( ٧ محاضر  إدارة أنشطة تجارية بدون ترخيص  - ٣ محاضر بيئة -  ٢٠ محضر إشغال طريق  -  ١٠ محاضر عدم ارتداء كمامات).

- ضبط ١٠  شيشه بإحدى المقاهي ورفع ٢٢٤ إشغال طريق بنطاق المدينة.

ويذكر أيضا أن قامت إدارة الرقابة والمتابعة الميدانية بالديوان العام بتنفيذ عدة حملات بالتنسيق مع الوحدة المحلية بمركز ومدينة إيتاي البارود أسفرت عن إحالة  20 من العاملين بالإدارة الزراعية وإدارة التموين و مكتب الصحة و مركز الامومة والطفولة  للتحقيق لترك العمل أثناء المواعيد الرسمية.

وكما قامت إدارة الرقابة والمتابعة الميدانية بالديوان العام، بتنفيذ عدة حملات بالتنسيق مع الوحدة المحلية بمركز ومدينة حوش عيسى أسفرت عن إحالة  115 من العاملين بمستشفى حوش عيسى العام ومركز رعاية الأمومة والطفولة والإدارة الصحية والزراعية والوحدة الصحية للتحقيق لترك العمل والانصراف قبل المواعيد الرسمية.

كما نفذت الوحدات المحلية بمركزى  الدلنجات و شبراخيت حملات تفتيشية أسفرت عن إحالة :-

- ٦٦ من العاملين بالإدارة الصحية والتموين ومكتب الشئون بالدلنجات للتحقيق لتغيبهم بدون وجود سند قانوني

- ٢٩ من العاملين بالوحدات الخدمية بشبراخيت للتحقيق لتغيبهم  بدون سند قانوني.

 

لعدم الانضباط الإداري إحالة ٥٦ موظف للتحقيق محافظ البحيرة البحيرة اخبار المحافظات حملات مرورية

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