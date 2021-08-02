الإمتحان سهل.. فرحة وزغاريد وصور تذكارية بعد الجيولوجيا بثانوية أسوان

سادت حالة من الفرحة ، وإنتابت السعادة وجوه الطلاب في اليوم الأخير لماراثون إمتحانات الثانوية العامة والذى خاض فيه طلاب الشعبة العلمية قسم علمى علوم مادة " الجيولوجيا والعلوم البيئية " .

أكد العديد من الطلاب فى أسوان على سهولة امتحان مادة الجيولوجيا والعلوم البيئية، لافتين إلى أن الأسئلة جاءت فى مستوى الطالب المتوسط رغم أنها خاطبت الفهم، كما أن الإجابات كانت واضحة ومباشرة عدا 3 جزيئات فقط من أصل 50 سؤال كانت تحتاج للتفكير وتركيز قبل الإجابة عنها.

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واحتفل الطلاب بالانتهاء من امتحانات الثانوية العامة حيث ردد الطلاب العديد من الهتافات والزغاريد أمام اللجان ، تعبيرا عن فرحتهم، كما التقط الطلاب صور سلفى وصور تذكارية جماعية ، موضحين أن العام الدراسى والامتحان مثل ضغطا كبيرا ، حامدين الله عز وجل على انتهاء الامتحانات على خير.

وكان قد توافد اليوم الإثنين في أخر أيام ماراثون إمتحانات الثانوية العامة 4641 طالبا وطالبة بالشعبة العلمية بأسوان لأداء امتحان مادة الرياضيات البحتة " التفاضل والتكامل " لطلاب العلمي رياضة، ومادة الجيولوجيا والعلوم البيئية لطلاب العلمي علوم.

وذلك داخل 30 لجنة إمتحانية من إجمالى 6816 طالبا وطالبة للشعبتين العلمية والأدبية على مستوى إدارات أسوان الخمس وذلك وفقاً لتظام التقييم الجديد "البابل شيت" وسط تشديد الإجراءات وإتخاذ التدابير الوقائية والاحترازية لمكافحة فيروس كورونا.

ومن جانبه قال الدكتور خالد قبيصى وكيل وزارة التربية والتعليم بأسوان إنه تم تطهير وتعقيم اللجان البالغ عددها 30 لجنة على مستوى المحافظة لإستقبال 6815 طالبا وطالبة، كما تم تشكيل غرفة عمليات مركزية بديوان عام المديرية منعقدة بشكل مستمر حتى نهاية الامتحانات وغرف فرعية بالإدارات التعليمية لمتابعة سير الامتحانات بسلاسة ويسر وتذليل أي عقبات.

وأشار خالد قبيصي إلي أنه تم تهيئة كافة وسائل الراحة والأمان لطلاب الثانوية العامة ليؤدوا الإمتحانات فى أجواء مستقرة وهادئة ، كما أنه يتم تنفيذ كافة الإجراءات الإحترازية والتدابير الوقائية لمجابهة إنتشار فيرس كورونا من خلال توفير مقياس درجات الحرارة والمطهرات والتباعد بين الطلاب باللجان ، والإلتزام بإرتداء الكمامات الواقية، وإجراء أعمال التطهير والتعقيم داخل وخارج اللجان بشكل مستمر قبل وبعد أداء الإمتحانات للحفاظ على سلامة الجميع من أى إصابات أو أضرار.

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