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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار البلد

بتكلفة 800 مليون جنيه.. شيخ الأزهر ووزيرة الصحة يتفقدان أعمال إنشاء مستشفى القرنة بالأقصر

وزيرة الصحة وشيخ
وزيرة الصحة وشيخ الأزهر

تفقدت الدكتورة هالة زايد وزيرة الصحة والسكان والإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب شيخ الأزهر الشريف والمستشار مصطفى الألهم محافظ الأقصر اليوم الإثنين، أعمال إنشاء مستشفى القرنة التخصصي بتكلفة تبلغ حوالي 800 مليون جنيه.

 

جاء ذلك خلال زيارة وزيرة الصحة والسكان محافظة الأقصر لمتابعة سير العمل بمنظومة التأمين الصحي الشامل بمحافظة الأقصر، يرافقها الدكتور أحمد السبكي مساعد وزيرة الصحة والسكان للرقابة والمتابعة ورئيس هيئة الرعاية الصحية بمنظومة التأمين الصحي الشامل، والدكتور محمد حساني مساعد الوزيرة لمبادرات الصحة العامة، والدكتور مصطفى غنيمة مساعد الوزيرة لشئون الطب العلاجي، والمهندس خالد عبد الرحمن رئيس الإدارة المركزية للمشروعات بالوزارة، والدكتور هاني راشد نائب رئيس هيئة الرعاية الصحية، والدكتور أمير التلواني المدير التنفيذي لهيئة الرعاية الصحية، والدكتور إسماعيل العربي مدير فرع هيئة الرعاية الصحية بمحافظة الأقصر.

 

وأوضح الدكتور خالد مجاهد مساعد وزيرة الصحة والسكان، أن الوزيرة وشيخ الأزهر الشريف ومحافظ الأقصر استمعوا إلى شرح تفصيلي للرسومات الهندسية والبرنامج الوظيفي للمستشفى الجديد الجاري إنشاؤه على مساحة 21 ألف متر بالإضافة إلى منطقة الخدمات المكملة للمستشفى، حيث أوضحت الوزيرة أنه من المقرر أن يضم المستشفى قسم العيادات بمختلف التخصصات الطبية، وقسم الأشعة والذي سيتم تزويده بأحدث الأجهزة في مجال الأشعة بمختلف أنواعها، بالإضافة إلى قسم المعامل، كما سيضم غرف عمليات، ورعايات مركزة، وغرف تدخلات القساطر القلبية والمخيية، كما سيتم تزويد المستشفى بتانك أكسجين تبلغ سعته 11 ألف لتر.

 

وأضاف "مجاهد" أن الوزيرة أكدت أن المستشفى سيقدم كافة الخدمات الطبية لأهالي مدينة القرنة ضمن المرحلة الثانية لتطبيق منظومة التأمين الصحي الشامل بمحافظة الأقصر، كما شددت على الانتهاء من إنشاء المستشفى وتجهيزها خلال 8 أشهر وفقًا للأكواد الإنشائية ومعايير الجودة والاعتماد بمنظومة التأمين الصحي الشامل، كما وجهت بإنشاء مدرسة للتمريض ملحقة بالمستشفى استجابة لأهالي مدينة القرنة.

 

ومن جانبه، لفت الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب، إلى أهمية النهوض بالخدمات الطبية المقدمة بمدينة القرنة والتي تعد من أهم المناطق السياحية بمحافظة الأقصر والتى تستقبل الآلاف من السائحين سنويًا، مشيدًا بالنموذج الإنشائي للمستشفى مما يساهم في حصول أهالي المدينة على أفضل الخدمات الطبية، كما أشاد بالخدمات الطبية المتكاملة التي يحصل عليها أهالي المحافظة ضمن منظومة التأمين الصحي الشامل.

 

ومن جانبه أكد المستشار مصطفى الألهم محافظ الأقصر حرصه على تقديم كافة سبل الدعم اللازم لسرعة الانتهاء من تنفيذ أعمال إنشاء المستشفى، وتيسير وصول الخدمات المكملة لتشغيل المستشفى من مرافق وكهرباء وصرف صحي، موجهًا الشكر للدكتورة هالة زايد لحرصها الدائم على متابعة سير العمل ميدانيًا بمنظومة التأمين الصحي الشامل.

 

ويذكر أن المرحلة الأولى لتطبيق منظومة التأمين الصحي الشامل تضم 6  محافظات (الأقصر، الإسماعيلية، جنوب سيناء) والتي انطلقت بهم المنظومة  16 فبراير من العام الجاري، ومحافظة (بورسعيد) التي انطلقت بها المنظومة بها في يوليو 2019، بالإضافة إلى محافظتي (السويس وأسوان) والمقرر إطلاق المنظومة بهما خلال الفترة المقبلة.

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