بعد بريطانيا .. إيران تستدعي سفير رومانيا بسبب ميرسر ستريت

استدعت وزارة الخارجية الإيرانية، الإثنين، السفير الروماني، ردا على استدعاء بوخارست لسفير طهران لديها، فيما يتعلق بأزمة الهجوم على سفينة "ميرسر ستريت" المملوكة لرجل أعمال إسرائيلي.

وبحسب الموقع الرسمي لوزارة الخارجية الإيرانية، أدان مدير إدارة شرق أوروبا بالخارجية الإيرانية خلال استدعاء السفير الروماني "طرح الخارجية الرومانية لاتهامات غير مقبولة وتفتقد القانونية ضد إيران".

يأتي ذلك بعدما استدعت الخارجية الإيرانية القائم بأعمال السفير البريطاني بعد خطوة مماثلة من لندن التي استدعت السفير الإيراني لديها، وذلك على خلفية الهجوم الذي استهدف سفينة "ميرسر ستريت" والذي أسفر عن مقتل شخصين أحدهما بريطاني الجنسية والآخر روماني.

وكانت رومانيا قد استدعت السفير الإيراني في بوخارست ردا على مقتل أحد مواطنيها في حادث السفينة المملوكة لإسرائيل فيما أدانت تورط طهران في الهجوم على السفينة، داعية المسؤولين الإيرانيين إلى "تفسير فوري" للهجوم.

وقالت وزارة الخارجية الرومانية، في بيان إن "الهجوم على هدف مدني، والذي أدى إلى وقوع إصابات وأضرار جسيمة، ليس له أي مبرر وينبغي إدانته بشدة على المستوى الدول"، مضيفة أن الحكومة الرومانية تحتفظ بالحق في "الرد بشكل مناسب" مع شركائها الدوليين.

وكانت وزارة الخارجية الإيرانية نفت الأحد، تورط طهران في الهجوم على السفينة "ميرسر ستريت"، ووصفته بأنه اتهام كاذب ضد إيران، فيما حذر مسؤول أمني إيراني "من أن أي عمل ضد أمن إيران القومي ومصالحها سيقابل برد قوي وحاسم، وأن واشنطن ولندن تتحملان مسئولية العواقب مباشرة".