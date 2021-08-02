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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

الصحة تعلن عن موعد الموجة الرابعة لفيروس كورونا.. فيديو

كورونا
كورونا

كشف الدكتور محمد النادي عضو  اللجنة العلمية لمكافحة فيروس كورونا، موعد الموجة الرابعة لفيروس كورونا.

وقال النادي خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية عزة مصطفي مقدمة برنامج "صالة التحرير" المذاع عبر قناة "صدى البلد": "الموجة الرابعة ترتبط بأسباب كثيرة منها عدد الحاصلين علي اللقاح ومدى تحكم الدولة في ضبط الدخول والخروج من الموانئ والمطارات".

وأضاف: "نحن معرضون للدخول في هذه الموجة وهي التي بناء علي التجارب ستكون في نهاية شهر 9 وأول أكتوبر".

وأردف: "هذا الفيروس مخلق وليس طبيعيا لأنه لا يرتبط بفصل معين سواء كان شتاء أو صيف، وهذا ما أكده عالم فيروسات أمريكي".

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حذرت النائبة مايسة عطوة، عضو مجلس النواب، المواطنين من الموجة الرابعة من فيروس كورونا، والتي تعتبر الأشد فتكًا والأوسع انتشارًا والأغرب في الأعراض من الـ3 موجات السابقة، مشيرة إلى أنه لا يمكن لاحد أن ينكر حجم الإهمال الخاص بالمواطنين في اتخاذ الإجراءات الاحترازية لمواجهة فيروس كورونا، والمتعارف عليها من ارتداء الكمامات واستخدام المواد الكحولية وغيرها من الإجراءات.

 

وقالت النائبة مايسة عطوة، خلال البيان الصادر لها، إن انتشار الموجة الرابعة لفيروس كورونا يساهم في وضع أعباءً إضافية على الأطقم والكوادر الطبية التى تستقبل المرضى بعد تدهور حالاتهم، ما يُزيد من أعداد الوفيات، ليس فقط ذلك وإنما تمثل أعباء على الدولة المصرية والاقتصاد أيضا، مطالبة جميع المواطنين باتخاذ أقصى الاحتياطات والإجراءات الاحترازية للنجاة من هذه الموجة القاسية.

 

وشددت عضو مجلس النواب، على ضرورة تطبيق حكومة الدكتور مصطفى مدبولي، الإجراءات الاحترازية على المواطنين وفرض عقوبات صارمة لكي تنتصر الدولة المصرية على هذا الفيروس اللعين، خاصة أن الوضع داخل المستشفيات في حالة انتشار الموجه الرابعة سيكون كارثيا، وأن الحالة الصحية للأطباء لا تتحمل ذلك، نظرا للمجهودات التي بذلت خلال الفترة الماضية.

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