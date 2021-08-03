سعر الدولار اليوم الثلاثاء 3 أغسطس 2021

استقر سعر الدولار أمام الجنيه بمستهل تعاملات اليوم الثلاثاء الموافق 3-8-2021، بعد ان ارتفع أمس بمعدل قرشا واحدا علي مستوي البنوك العاملة بمصر.

كشف البنك المركزي المصري عن وصول متوسط سعر الدولار أمام الجنيه لنحو 15.65 جنيه للشراء و 15.74 جنيه للبيع.

وبلغ أدني سعر لـ الدولار مقابل الجنيه نحو في المصرف العربي الدولي AIBمسجلا 15.61 جنيه للشراء و 15.71 جنيه للبيع



وسجل سعر الدولار مقابل الجنيه نحو 15.62 جنيه للشراء و 15.72 جنيه للبيع في بنك الامارات دبي الوطني.

بلغ سعر الدولار مقابل الجنيه نحو 15.63 جنيه للشراء و 15.73 جنيه للبيع في بنوك " العربي، مصر،التجاري وفا إيجبيت، الأهلي".



وصل سعر الدولارمقابل الجنيه نحو 15.64 جنيه للشراء و15.74 جنيه للبيع في بنوك " ابوظبي الاول،الأهلي اليوناني، العقاري المصري العربي، قناة السويس،، الأهلي المتحد، ABC، الاسكندرية".



بلغ سعر الدولار مقابل الجنيه نحو 15.65 جنيه للشراء و 15.74 جنيه للبيع في بنوك" المصري لتنمية الصادرات،عودة، المصري الخليجي،التنمية الصناعية، مصر ايران للتنمية، المصرف المتحد، الكويت الوطني، التعمير والاسكان".

بلغ سعر الدولار مقابل الجنيه نحو 15.65 جنيه للشراء و 15.75 جنيه للبيع في بنوك " التجاري الدوليCIB، قطر الوطني الأهليQNB، اتش اس بي سي، بلوم، كريدي أجريكول، المشرق، البركة، سايب".



ووصل سعر الدولار مقابل الجنيه نحو 15.66 جنيه للشراء و 15.74 جنيه للبيع في بنوك الاستثمر العربي، مصرف ابوظبي الاسلامي.



اعلي سعر لـ الدولار



بلغ سعر الدولار مقابل الجنيه نحو 15.67 جنيه للشراء و 15.75 جنيه للبيع في البنك الأهلي الكويتي.



وسجل سعر الدولار مقابل الجنيه نحو 15.68 جنيه للشراء و 15.78 جنيه للبيع في بنك القاهرة



وبلغ سعر الدولار في بنك فيصل الاسلامي نحو 16.07 جنيه للشراء و16.17 جنيه للبيع.