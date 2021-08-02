عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

محافظ الوادي الجديد يستعرض خطة تأهيل ذوي الاحتياجات

جانب من الاجتماع
جانب من الاجتماع

عقد اللواء محمد الزملوط محافظ الوادي الجديد، اليوم، إجتماع مجلس إدارة مركز الدكتور حسن حلمي لتأهيل ذوي الاحتياجات الخاصة بالخارجة بحضور أعضاء مجلس الإدارة.

 

وأشار المحافظ خلال الإجتماع إلى ضرورة تقسيم المهام والأدوار للكوادر العاملة بالمركز بما يسهم في تقديم أفضل خدمة للرواد ، مؤكدًا أن المحافظة لا تألوا جهدًا في تقديم كافة أوجه الدعم اللازم للمركز.

توافد طلاب الوادي الجديد على لجان امتحان مادتي الرياضيات والجيولوجيا

رئيس جامعة الوادي الجديد يهنئ مدير الأمن بمنصبه الجديد

كما استعرض الزملوط خطة عمل الأنشطة والوحدات بالمركز وآخر مستجدات العمل بها ومنها وحدة العلاج المائي التي بدأ العمل بها تحت إشراف كوادر متخصصة ومؤهلة.

 

ووجه بتكثيف الرحلات لذوي الاحتياجات الخاصة من القرى والمناطق النائية من الراغبين بإجراء الفحوصات بالمركز، وتوفير كافة سبل الرعاية لهم وحصر جميع الأدوية اللازمة لتوفيرها للمركز.

الوادى الجديد محافظ الوادي الجديد ذوي الاحتياجات الخاصة الإحتياجات الخاصة اخبار الوادي الجديد اخبار المحافظات اخبار محافظة الوادي الجديد

موضوعات متعلقة

محافظ الوادي الجديد:النزول بالحد الأدنى لتنسيق القبول بـ الثانوي|وفتح فصول خدمات

محافظ الوادي الجديد يلتقي وفد إحدي الشركات المتخصصة في صيانة الطرق

ترشيحاتنا

خبير يوضح مصير العملات الورقية بعد طرح البلاستيكية.. فيديو

قيس سعيد: لا حصانة من العقاب.. وباقٍ على العهد لتحقيق مطالب التونسيين

وزير قطاع الأعمال يكشف حقيقة تصفية شركات الألومنيوم والكوك

#قاتل_عالدوري_ياأهلي.. الجماهير تدعم المارد الأحمر للفوز بالبطولة المفضلة

أخبار الأهلي..عرضان لـ ناصر ماهر.. سر غياب بانون وأيمن أشرف..حقيقة رحيل الشناوي

أبرزها الطماطم والبطاطس.. الزراعة تكشف الأسباب الحقيقية لارتفاع أسعار الخضروات

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

مقتل نجم أياكس أمستردام برصاصة في الرأس

زلزال يضرب القاهرة الكبرى.. دون بلاغات بوقوع إصابات

ننشر أول صور للعملات البلاستيكية الجديدة فئة 10 و20 جنيها

مستشارة وزيرة الصحة تحسم الجدل حول أفضل لقاحات كورونا المتوفرة ..فيديو

لملاك ومستأجري العقارات.. غرامة 50 ألف جنيه حال عدم اتخاذ هذا الإجراء

أنا بموت ادعولي .. الفنانة سمر في أول تعليق بعد حادث مروع| شاهد

حالتها النفسية سيئة.. تطورات الحالة الصحية لـ دلال عبد العزيز

الفلاحين تحذر: ارتفاع أسعار الطماطم في هذا الموعد

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

وزير الدفاع: القوات المسلحة ماضية بكل قوة لتطوير قدراتها القتالية لحماية الأمن القومى

احم حياتك .. 5 نصائح مهمة تساعدك للتغلب على موجة الطقس الحار

بمشاركة الرفال| تدريبات جوية مشتركة بين مصر والإمارات

وصول الغواصة "S-44" الألمانية إلى قاعدة الإسكندرية لتنضم للقوات البحرية.. فيديو وصور

فيديو

كل ما تريد معرفته عن العملات البلاستيكية الجديدة وفوائدها "فيديوجراف"

فيديو جراف.. قصة مصرع "يوتيوبر" شهير من أعلي جبل

وزير الدفاع: القوات المسلحة ماضية بكل قوة لتطوير قدراتها القتالية لحماية الأمن القومى

9 قدرات استثنائية .. الغواصة S 44 تنضم للأسطول المصري

المزيد

ساحة رأي

د. علاء الشال يكتب: السيدة خديجة ومواقفها المشهودة مع الرسول (3)

د. دينا أحمد علي تكتب: الإدارة الإلكترونية للمجتمعات الريفية

رمضان البيه يكتب: أهل السعادة

عادل مبروك يكتب: بدون انذار

سهله المدني تكتب: من حق المرأة في الإسلام طلب الرجل للزواج «6»

د. محمود جلال يكتب: ريادة الدول في مؤشر الابتكار العالمي (13)

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

مني أحمد

الحاوي

ريهام مازن

شكراً رئيسي.. قانون انتظرناه طويلاً !!

مجدي أبوزيد

الجامعة الألمانية داعم أساسى للتعاون بين مصر وألمانيا

د. جهاد عودة

«حروب بر مصر 2021»: الصراع كمصلحة أخلاقية

د.مجدي بدران

البصق ظاهرة عدوانية تهدد صحة المواطنين

محمد أرسلان

قصة صعود وأفول نهضة الإخوان

كريمة أبو العينين

لوكاشينكو يعظ

المستشار أسـامة الصعيدي

ثقافة المجتمع والقضاء على البطالة

اﻟﻤﺰﻳﺪ