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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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ديني

مشعل: نتخذ السبيل إلى توحيد الفتوى في أزمنة الأوبئة

مؤتمر الإفتاء
مؤتمر الإفتاء

قال الدكتور محمود إسماعيل مشعل ، أستاذ الفقه المشارك بكلية الإمام مالك للشريعة والقانون بدبي ووكيل الشريعة والقانون بدمنهور جامعة الأزهر، إن نداءات جماعة من العلماء المعاصرين في القرن الرابع عشر الهجري إلى إنشاء ما أُطلق عليه (المجامع الفقهية)، قد تحقق على مراحل في العهود السابقة.

 

وأوضح «مشعل» خلال كلمته بالمؤتمر العالمي السادس لدار الإفتاء المصرية، اليوم الإثنين، أنه صارت فكرة "المؤسسية الإفتائية" حاضرة ومتداولة، حتى وقفنا على معطيات "العصر الرقمي" الذي نعيش فيه طفرات تقنية هائلة، وحيال ذلك يتحتم علينا الاستفادة منها في مجال الإفتاء، رصدًا وتحليلًا، واستشرافًا للمستقبل، من خلال المؤشر العالمي للفتوى، فنتخذ السبيل إلى توحيد الفتوى أزمنة نوازل الأوبئة.

 

وأشار إلى  أن "العصر الرقمي" الذي نعيشه فيه طفرات تقنية هائلة، وحيال ذلك يتحتم علينا الاستفادة منها في مجال الإفتاء، رصدًا وتحليلًا، واستشرافًا للمستقبل، من خلال المؤشر العالمي للفتوى، فنتخذ السبيل إلى توحيد الفتوى أزمنة نوازل الأوبئة، منوهًا بأنه بالنظر إلى التطور الهائل في الحياة التكنولوجية الرقمية المعاصرة.

 

وتابع:  نجد أنه صار لا بد من تطوير المعرفة العلمية والرقمية للفقيه المجتهد، حتى يكون أكثر تحكمًا في مشكلات ونوازل العصر خاصة فيما ينزل بهم من المستجدات والنوازل والمُلمَّات، وتزداد هذه الحاجة تأكيدًا وإلحاحًا في ظل ما يمر به العالم في هذه الآونة، من انتشار فيروس كورونا المستجد "كوفيد 19"، متمنيًا أن يستجيب "المؤشر العالمي للفتوى" لشمول نظام الرصد والتحليل مجال الابتكارات التقنية من (التطبيقات الذكية) التي يتجاوز دورها وأثرها حدود المكان، لتخاطب القاطنين في أبعد بقعة في العالم بما تقدمه من الخدمة الإفتائية.

 

وكانت قد عقدت دار الإفتاء المصرية، اليوم الاثنين، أولى جلسات المؤتمر السنوي السادس تحت عنوان «مؤسسات الفتوى في العصر الرقمي .. تحديات التطوير وآليات التعاون»، تحت مظلة الأمانة العامة لدُور وهيئات الإفتاء في العالم، والذي يستمر في الثاني والثالث من شهر أغسطس المقبل، تحت رعاية الرئيس عبد الفتاح السيسي، وبحضور وفود من 85 دولة، يمثلون كبار المفتين والوزراء والشخصيات العامة.

 

ملخص المؤتمر

المشروعات التي يكشف عنها المؤتمر في أثناء انعقاده كالتالي:

- الإعلان عن وثيقة «التعاون الإفتائي».
-  إزاحة الستار عن أكبر موسوعة «المعلمة المصرية للعلوم الإفتائية».
- الإعلان عن الدليل المرجعي لمواجهة التطرف، والانحرافات الفقهية للمتطرفين.
-  إعلان الفائز بجائزة الإمام القرافي لهذا العام.
- تخريج دفعة من أئمة روسيا الذين تدربوا على الإفتاء.

أهداف المؤتمر

- زيادة الوعي بأهمية الرقمنة وما يعود من تفعيلها في المؤسسات الإفتائية على حالة الإفتاء وتفعيل دوره في المجتمعات.
- توضيح متطلبات تطوير المؤسسات الإفتائية تقنيًّا لإدخالها في عصر الرقمنة.
- دعم التقنيات الرقمية القائمة في المؤسسات الإفتائية ونشرها بين أعضاء الأمانة العامة لدُور وهيئات الإفتاء في العالم.

استقبال الوفود في مطار القاهرة

بدأ مطار القاهرة الدولي منذ الساعات الأولى من صباح السبت الماضي ، في استقبال الوفود المشاركة في المؤتمر العالمي السادس التي تنظمه دار الإفتاء ، تحت رعاية الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية.

 الوفود المشاركة

ويشارك في المؤتمر وفود من نحو 85 دولة من مختلف دول العالم، يمثلون كبار المفتين والوزراء والشخصيات العامة، كما تشارك نخبة من القيادات الدينية وممثلي دُور الإفتاء على مستوى العالم.. وفيما يلي أبرز وفود مؤتمر الإفتاء العالمي.

الشيخ عبداللطيف دريان مفتي الجمهورية اللبنانية
الدكتور عبدالرحمن الزيد- الأمين العام المساعد لرابطة العالم الإسلامي
الأستاذ الدكتور سعيد حميد كمبش- رئيس ديوان الوقف السني العراقي
الأستاذ الدكتور عبدالرحيم علي محمد- رئيس مجمع الفقهي الإسلامي بالسودان
الأستاذ الدكتور عزيز حسانوفيتش -مفتي أوكرانيا
الشيخ مصطفى سيرتش -رئيس العلماء لدولة البوسنة والهرسك
الشيخ حسين كافازوفيتش- المفتي العام للبوسنة والهرسك
الأستاذ الدكتور أسد الله موالي مفتي زامبيا

الدكتور علي راشد النعيمي رئيس المجلس العالمي للمجتمعات المسلمة
الشيخ أبو بكر عبدالله جمل الله مفتي جزر القمر
الشيخ أبو بكر أحمد السلياري- مفتي الهند
الشيخ إبراهيم صالح الحسيني -مفتي نيجيريا
الدكتور لقمان بن عبدالله -المفتي الفيدرالي لدولة ماليزيا
الحاج علي جمال بانغورا- الأمين العام للشئون الدينية بغينيا
الشيخ مصطفى سيباهيتش-مفتي بلجراد
الشيخ الحافظ شاكر فتاحو-مفتي مقدونيا
الدكتور محمد بن عيضة مهدي شيبة-وزير الأوقاف اليمني
الشيخ إلدر علاء الدينوف-مفتي موسكو

الشيخ نعيم ترينوفا-مفتي كوسوفا
الشيخ سالك هاتيمانا-مفتي رواندا
الشيخ مولود دوديتش-مفتي صربيا
الشيخ مصطفى حجي-مفتي بلغاريا
الشيخ صلاح مجييف- مفتي الشيشان
الدكتور بويار سيباهي- رئيس المشيخة الإسلامية بألبانيا
الشيخ صالح بن حميد رئيس مجمع الفقه الإسلامي الدولي بجدة 

الدكتور نصر الدين مفرح وزير الشئون الدينية والأوقاف السودانى
عبدالكريم الخصاونة مفتي الأردن
محمود الهباش قاضي القضاة فلسطين
بوغلام عبدالله الأمين العام للمجلس الأعلي للشؤون الإسلامية الجزائر
سلمان موسييف مفتي أذربيجان
أحمد السيابي أمين عام ادارة الفتوي سلطنة عمان.

المجامع الفقهية مشعل المؤسسية الإفتائية العصر الرقمي مؤتمر الإفتاء توحيد الفتوى أزمنة الأوبئة

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