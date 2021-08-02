ربنا يخلي السيسي.. سيدة تكشف تفاصيل لقائها بـ رئيس الوزراء في المنوفية

كشفت الحاجة “ليلى عبد الهادي”، عن تفاصيل زيارة رئيس الوزراء لها أثناء تفقده مشاريع مبادرة حياة كريمة في محافظة المنوفية.

وقالت “عبد الهادي”، في مداخلة هاتفية ببرنامج "مساء دي إم سي" المذاع على قناة "دي إم سي"، "الباب خبط ولقيت رئيس الوزراء أمامي، وسلم عليا وسألني عن أحوالي الصحية".

وأضافت "رئيس الوزراء سألني عن أحوالي المعيشية، وانا ابلغ من العمر 70 عاما وأعيش بمفردي "، مضيفة:" لا أعمل وأقضي يومي في البيت وأقبض معاش بـ 900 جنيه ".

وتابعت ليلى عبد الهادي "أتمنى أن يتم بناء منزلي من جديد لأن وضعه أصبح سيئا للغاية“، مختتمة ”ربنا يخلي الرئيس السيسي، ويطول في عمره، ويسترها معاه، ويخليه لمصر ولينا".