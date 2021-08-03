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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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القمر على أبعد نقطة من الأرض.. شاهد

القمر
القمر

نشهد الآن ، وصول القمر عند أبعد نقطة له عن الأرض، فى ظاهرة تحدث لأول مرة خلال هذا الشهر ، حيث ينتظر حدوثها هواة الفلك والمهتمين بهذا المجال ، وقد كشف المعهد القومي للبحوث الفلكية عن هذه الظواهر.


وصرح الدكتور أشرف تادرس أستاذ الفلك بـ المعهد القومي للبحوث الفلكية ورئيس قسم الفلك السابق في تصريحات خاصة لـ "صدى البلد"، إلى أنه للتمكن من مشاهدة أى ظاهرة فلكية مثل اقتران القمر مع الكوكب أو ميلاد أهلة الشهور العربية ، فإن الأمر يتطلب صفاء الجو وخلو السماء من السحب والغبار وبخار الماء.

"ترقبوا ".. البحوث الفلكية تعلن عن ظاهرة نادرة اليوم لكوكب زحل.. تفاصيل


وأشار استاذ الفلك، إلى أن الظاهرة الفلكية ليس لها أي أضرار على صحة الإنسان أو نشاطه اليومي على الأرض.


نشهد الآن ظاهرة فلكية مميزة لا تحدث كثيرآ، حيث يظهر كوكب زحل مقابل الشمس، وسيكون مرئيًا طوال الليل ويقع في كوكبة الجدي ويصل زحل إلى أعلى ارتفاع له في السماء حوالي منتصف الليل، فى ظاهرة فلكية يترقبها جميع هواة الفلك والمهتمين بهذا المجال بالرصد والتصوير إذا سمحت لهم الفرصة، وقد كشف المعهد القومي للبحوث الفلكية عن هذه الظاهرة.

 

قال الدكتور أشرف تادرس أستاذ الفلك بـ المعهد القومي للبحوث الفلكية ورئيس قسم الفلك السابق، إن اليوم سوف يصل كوكب زحل إلى التقابل مع الشمس في السماء وسيكون مرئيًا فى سماء ما بين الساعة السابعة و40 دقيقة بعد الغروب عند ارتفاع 9 درجات فوق الأفق الجنوبى الشرقى وحتى الساعة الرابعة و24 دقيقة من فجر اليوم التالى.


وأضاف تادرس لـ"صدي البلد" أن الأرض ستكون بين كوكب زحل والشمس ووجه زحل مضاء بنسبة 100% بنور الشمس وسيكون مشاهدا طوال الليل في أحسن أحواله وهو أفضل وقت لمشاهدة وتصوير زحل وأقماره .

 

وأعلن المعهد القومي للبحوث الفلكية أن كوكب زحل سوف يعود لمقابلة الشمس مرة أخرى  فى  14 أغسطس 2022 و27 أغسطس 2023 و8سبتمبر2024 .

 

كوكب زحل جوهرة النظام الشمسي


ويعرف زحل بإنه جوهرة النظام الشمسي وسيد الخواتم وملك الحلقات بسبب نظام حلقاته الرائعة التي يمكن رؤيتها من خلال التلسكوبات فقط، فالحلقة الرئيسية تغطي تقريبا المسافة ما بين الأرض والقمر وهي بسماكه واحد كيلومتر فقط.

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