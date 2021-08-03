لأول مرة.. التعليم تقرر عقد اختبارات القبول بمدارس التكنولوجيا التطبيقية إلكترونيا

أكدت وزارة التربية والتعليم ، أنه سيتم لأول مرة بـ مدارس التكنولوجيا التطبيقية ، تطبيق نظام الاختبارات الإلكترونية لعقد اختبارات القبول للمتقدمين لـ مدارس التكنولوجيا التطبيقية.

وأوضحت وزارة التربية والتعليم ، أن هذا الإجراء يهدف إلى مراعاة الدقة الكاملة في تصحيح اختبارات القبول لجميع الطلاب المتقدمين.

و قال الدكتور عمرو بصيلة، رئيس الإدارة المركزية لتطوير التعليم الفني، ومدير وحدة تشغيل وإدارة مدارس التكنولوجيا التطبيقية بوزارة التربية والتعليم ، أنه سيتم التواصل خلال الأيام القادمة مع جميع المتقدمين عن طريق الهاتف أو البريد الإلكتروني لإخطارهم بموعد اختبارات القبول.

وكانت قد أعلنت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني عن غلق باب التقديم للالتحاق بمدارس التكنولوجيا التطبيقية والذي استمر لمدة 18 يوما عبر الموقع الرسمي لوزارة التربية والتعليم والتعليم الفني.



وقد بلغ إجمالي عدد الطلاب المتقدمين للالتحاق بـ مدارس التكنولوجيا التطبيقية بالعام الدراسي الجديد ، وصل إلى 40.193 طالب وطالبة ممن تنطبق عليهم جميع شروط التقديم الخاصة بكل مدرسة من مدارس التكنولوجيا التطبيقية.

جدير بالذكر أنه ، من أبرز المميزات التي يحصل عليها طلاب مدارس التكنولوجيا التطبيقية، مثل الحصول على شهادة مصرية مطابقة للمعايير الدولية، والتدريب العملي أثناء فترة الدراسة بمصانع وشركات الشريك الصناعي، وفرص التعيين بشركات ومصانع الشريك الصناعي بعد التخرج، ذلك بالإضافة إلى الحصول على مكافآت مالية أثناء فترة التدريب العملي، وتوفير الزي المدرسي، وكذلك توفير أتوبيسات نقل الطلاب لأماكن التدريب.

وفيما يلي ، ينشر موقع صدى البلد عناوين مدارس التكنولوجيا التطبيقية :

مدرسة العربي للتكنولوجيا التطبيقية

كفور الرمل، قويسنا، محافظة المنوفية

تقدم مدرسة العربي للتكنولوجيا التطبيقية تخصصات: الكهرباء، التبريد والتكييف، الميكانيكا .

مدرسة التكنولوجيا التطبيقية للميكاترونيات المتخصصة

مدينة بدر بجوار جهاز المدينة في محافظة القاهرة

وهي مدرسة تدرس تخصصات الميكاترونيات

مدرسة الإمام محمد متولي الشعراوي للتكنولوجيا التطبيقية

في القاهرة الجديدة- التجمع الثالث- المحلية السابعة

تخصصات المدرسة : تبريد وتكييف ..تشطيبات ودهانات .. كهرباء .. نجارة.. شبكات

مدرسة أحمد تعلب الفندقية للتكنولوجيا التطبيقية

رابعة العدوية، مدينة نصر، محافظة القاهرة‬

وتقوم بتدريس تخصصات: تشغيل مطاعم

مدرسة إلكترو مصر للتكنولوجيا التطبيقية

إسبيكو - ملف الكافيتريا - مدينة السلام ‏القاهرة‏، ‏محافظة القاهرة

وهي أول مدرسة تكنولوجيا تطبيقية تتخصص في مجال الصيانة الكهربائية

مدرسة الإنتاج الحربي للتكنولوجيا التطبيقية بحلوان

منقطة عين حلوان، داخل مصنع 99 الحربي، في محافظة القاهرة

وتتخصص بالمجالات الآتية (التبريد والتكييف، التركيبات الكهربية، معدات كهربية، إلكترونيات، تخصص الحاسبات، نجارة الأثاث، سباكة ومعاملات حرارية، تشكيل ولحام، الصيانة الميكانيكية، تشغيل المعادن).

مدرسة الإنتاج الحربي للتكنولوجيا التطبيقية بمدينة السلام

مدينة السلام الكيلو 3، القاهرة بلبيس الصحراوي، بجانب استاد السلام، في محافظة القاهرة

وتتخصص بالمجالات الآتية (تكنولوجيا الميكانيكا، تكنولوجيا الكهرباء والإلكترونيات

مدرسة الصالحية للتكنولوجيا التطبيقية

محافظة الشرقية، مدينة الصالحية الجديدة، بجوار محطة المياه

تدرس تخصصات: تكنولوجيا الإنتاج الحيواني والداجني وتكنولوجيا الزراعة والري

مدرسة السويدي للتكنولوجيا التطبيقية

بديرب نجم بمحافظة الشرقية

وتدرس المدرسة تخصصات مكونات قطاع الطاقة (الكابلات والمحولات)، والإلكترونيات الصناعية، والأعمال الميكانيكية والصيانة والإصلاح، وصيانة وإصلاح المعدات الثقيلة، وإنتاج الصلب، والخدمات

مدرسة إيجيبت جولد للتكنولوجيا التطبيقية المتخصصة

في الحي الصناعي بمدينة العبور التابعة لمحافظة القليوبية.

وتتخصص بمجال تكنولوجيا صناعة الحلي

مدرسة ريادة للتكنولوجيا التطبيقية

بمحافظة بورسعيد

تقوم بتدريس تخصصات: تكنولوجيا إنتاج وتصنيع الألبان .

مدرسة فولكس فاجن للتكنولوجيا التطبيقية

في حي الاسمرات في الاباجية قسم الخليفة بالمقطم محافظة القاهرة.

وتتخصص المدرسة بمجال إصلاح وصيانة السيارات.

مدرسة GIT للتكنولوجيا التطبيقية

برج العرب بمحافظة الإسكندرية

تخصص المدرسة بمجال إنتاج وتجميع وصيانة الماكينات الصناعية، برمجة وتصميم المواقع الإلكترونية وتحليل البيانات.

مدرستي غبور 1 وغبور 2 للتكنولوجيا التطبيقية

بمدينتي 15 مايو و6 أكتوبر

تتخصص المدرسة بمجال صيانة السيارات (مركبات خفيف)، إصلاح هياكل السيارات، دهان هياكل السيارات.

مدرسة الفنون للتكنولوجيا التطبيقية

محافظة القاهرة، 3 شارع مقاتلى رمضان أمام الثانوية الجوية بجوار الباب الخلفى للنادي الأهلي، منطقة مدينة نصر

وتقوم بتدريس تخصصات: تكنولوجيا تركيب وتشغيل أجهزة الإضاءة والصوت والتصوير، وتكنولوجيا الخدع والمؤثرات الفنية ، والماكياج والتنكر والأقنعة ، وتصنيع وتحريك ديكور العروض الفنية ، وصناعة وتحريك الدمى والعرائس ، وصناعة وتركيب وإصلاح الآلات الموسيقية ، وتكنولوجيا تفصيل ملابس وأزياء وأحذية العروض الفنية ، وإدارة خشبة مسرح وتكنولوجيا الحرف اليدوية ، والمنتجات الورقية .

مدرسة بي تك للتكنولوجيا التطبيقية

القاهرة - المقطم - حي الأسمرات داخل منطقة تحيا مصر رقم 4.

تدرس تخصصات: تجارة التجزئة (قسم التسويق وأساليب عرض المنتجات، قسم المبيعات وخدمة العملاء، قسم الإمداد والتوريد والخدمات اللوجيستية)

مدرسة آي تك للتكنولوجيا التطبيقية

تقع المدرسة في مدينة الشروق بمحافظة القاهرة

تدرس تخصصات: تكنولوجيا المعلومات IT

مدرسة WE للتكنولوجيا التطبيقية

في مدرسة الشهيد عمرو مصطفى حسني الثانوية الصناعية، بجانب الحديقة الدولية، في منقطة مدينة نصر، في محافظة القاهرة.

وتتيح الدراسة في تخصصات تكنولوجيا المعلومات والاتصالات، تكنولوجيا الحاسوب، أنظمة الإلكترونيات، والأنظمة الكهربائية.

مدرسة HST للتكنولوجيا التطبيقية

السبع عمارات، مصر الجديدة - محافظة القاهرة

تقوم بتدريس تخصصات: الذكاء الاصطناعي، المراقبة والإنذار، الألعاب الرقمية ،الفنون الرقمية

