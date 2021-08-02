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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

خاص .. فرج عامر يكشف حقيقة حدوث اشتباكات أمام المبنى الاجتماعي بسموحة

فرج عامر وأحمد سامي
فرج عامر وأحمد سامي

قرر المهندس محمد فرج عامر رئيس  مجلس إدارة نادي سموحة  تحويل محرضي  مشكلة  تقييم فريق كرة السلة إلى الشئون القانونية.

وأكد المهندس فرج عامر في تصريحات خاصة  لـ صدى البلد، أن نادي سموحة يقف على مسافة واحدة بين الجميع في كافة الألعاب الرياضية.

ونفى فرج عامر كافة الأقاويل المترددة حول احتشاد  الأعضاء أمام المبنى الإداري والهتاف ضده، مشيرا إلى أن  كافة الاقاويل المترددة حول حدوث اشتباكات وتجمهر أمام المبني الاجتماعي غير صحيحة.

وعلى صعيد آخر أعلن أحمد سامي المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي سموحة عن استقدام بعض اللاعبين الأجانب بداية من الموسم المقبل.

وأكد أحمد سامي انه قد يلجأ إلى استقدام بعض اللاعبين الأجانب بسبب مغالاة الأندية المصربة في أسعار اللاعبين.


وأوضح احمد سامي انه يهدف الي تدعيم صفوف الفريق في كافة المراكز للمنافسة على كافة البطولات.


ورفض أحمد سامى خوض أى مباراة ودية خلال الفترة الماضية من اجل المحافظة على اللاعبين قبل عودة عجلات الدورى فى الدوران من جديد خصوصا وان هناك نقص فى القائمة والتى يتواجد بها 22 لاعباً فقط بجانب بعض الناشئين.

وطالب مدرب سموحة من لاعبيه فى خط الوسط محمود حليمو ومحمد كناريا وأحمد حمص وعلى غزال استعادة روح اللعب الجماعى والتركيز فى التمرير، خاصة وانه يعول كثيرا على هذا الرباعى فى تكوين حائط صد امام المنافسين.

ويتطلع سامى ومعاونيه لوضع خطة لإيقاف مفاتيح لعب انبى خاصة وأنه يعتمد على الأداء الجماعى لفريقه منذ بداية المسابقة ونجح فى فرض أسلوبه على اغلب مواجهاته فى الدورى.

ويعكف أحمد سامى المدير الفنى لفريق الكرة بنادى سموحة، على دراسة، فريق بيراميدز فنيا، استعدادا للمباراة المرتقبة بين الفريقين، فى بطولة كأس مصر، والتى ستقام يوم 4 أغسطس المقبل.

الجدير بالذكر أن مباراة الدور الأول انتهت بالتعادل الإيجابى بهدف لكل فريق ويمتلك سموحه فى رصيده 40 نقطة احتل بها المركز السادس بفارق 3 نقاط عن المركز الثالث.

على جانب آخر وضع أحمد سامى عينه على عددا من لاعبى الدورى تمهيدا للتعاقد معهم فى موسم الإنتقالات الصيفية القادمة لدعم الفريق فى الموسم الجديد، خاصة بعد العروض القوية التى قدمها "الموج الأرزق" هذا الموسم رغم النقص الكبير فى صفوف اللاعبين وعدم توافر البديل المناسب طوال الموسم  وغياب حسام حسن هداف الفريق المعار للدورى الليبى.


كما طالب مدرب سموحة من لاعبيه عدم الإنشغال بعروض وكلاء اللاعبين والتركيز فقط على استعادة قوة الفريق مرة آخرى ووضعه فى المكان المناسب بجدول المسابقة

محمد فرج عامر نادي سموحة احمد سامي انبي بيراميدز

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