أمريكا تشهد موجة عنيفة من كورونا.. دلتا يجتاح الولايات بلا هوادة.. إدارة بايدن ترفض الإغلاق.. تطعيم 70% من البالغين

فاوتشي:

- الولايات المتحدة لديها حماية مجتمعية كافية ضد كورونا

- معدلات الإصابة بـ كورونا يومياً ترتفع بـ 4 أضعاف

- أكثر من 99.99٪ من متلقي تطعيم كورونا بالكامل لم يتعرضوا لأي حالة إصابة شديدة

رغم توسع تفشي وباء فيروس كورونا في الولايات المتحدة، إلا أن الإدارة الأمريكية ترغب في تجنب العودة لتدابير الإغلاق؛ بسبب تأثيراتها الشديدة على الاقتصاد.

وبحسب تقرير شبكة "سي إن إن"، الأمريكية، قال مدير المعاهد الوطنية الأمريكية للصحة، يوم الإثنين، إنه لتجنب عمليات الإغلاق؛ سيتعين على الأشخاص في الولايات المتحدة، القيام بأشياء لا يريدون بالضرورة القيام بها، مثل ارتداء الأقنعة في التجمعات الداخلية حتى لو تم تطعيمهم وجعل الأطفال يرتدون أقنعة في المدارس.

وقال الدكتور فرانسيس كولينز:"نريد تجنب عمليات الإغلاق بأي ثمن، لكن هذا يعني أنه سيتعين علينا القيام ببعض الأشياء الأخرى التي لن يرحب بها الناس بالضرورة".

وأضاف أن هذه الأشياء غير المرحب بها تشمل الأشخاص الذين تم تطعيمهم يرتدون أقنعة في الحفلات الداخلية، مستشهدا بتفشي المرض في ولاية ماساتشوستس حيث تم تطعيم العديد من المصابين بشكل كامل بلقاحات فيروس كورونا.

وأيضًا، قد يحتاج الأطفال إلى ارتداء أقنعة في المدارس حتى يكونوا محميين من أن يكونوا مصدرًا للانتشار، وهو أمر أقر بأنه "لا يحظى بشعبية لدى الأطفال أو أولياء الأمور".

وقال كولينز: "لكن إذا أردنا تجنب نتائج أكثر خطورة قد تؤدي إلى إجراءات أكثر تطرفا مثل الإغلاق، فنحن نعرف ما يجب القيام به، وما علينا سوى القيام بذلك، يا إلهي، سيكون من الجيد جدًا أن نجري تلك المحادثة حول البيانات والأدلة وحجج الصحة العامة وإخراج السياسة منها، لسوء الحظ، هذا ليس ما نحن عليه في الوقت الحالي في الولايات المتحدة من أمريكا".

ارتفاع معدلات التطعيم مع انتشار متغير دلتا

قال كولينز إن شعاع الأمل في زياة عدد حالات الإصابة بفيروس كورونا وخاصة متغير دلتا، أن المزيد من الأمريكيين يبدو أنهم على وشك فهم أهمية لقاحات فيروس كورونا.

وأوضح أن الناس يستيقظون ويستشعرون الخطر، و"هذا ما نحتاج بشدة إلى حدوثه إذا أردنا إعادة سلالة دلتا هذه إلى مكانها، لأنها تقيم حاليًا حفلاً كبيراً جدًا في وسط البلاد".

وأشار إلى أنه في الأسبوعين الماضيين، ارتفعت معدلات الحالات اليومية أربعة أضعاف. تأتي هذه الزيادة مع انتشار متغير دلتا، وتحوم نسبة الأمريكيين الذين تم تطعيمهم بالكامل حول 49.7 ٪، وفقًا للمراكز الأمريكية لمكافحة الأمراض والوقاية منها. تمتلئ المستشفيات مرة أخرى بالمرضى حيث يمزق الفيروس بين السكان غير المحصنين.



ويقول الخبراء إن الطريق إلى حماية الأمريكيين وإبطاء أو وقف انتشار الفيروس واضح: التطعيمات. أكثر من 99.99 ٪ من الأشخاص الذين تم تطعيمهم بالكامل ضد فيروس كورونا، لم يتعرضوا لأي حالة إصابة شديدة أدت إلى دخول المستشفى أو الوفاة، وفقًا لأحدث البيانات من مركز السيطرة على الأمراض.

وعلى الرغم من تباطؤ معدلات التطعيم منذ الاندفاع الأولي للتلقيح مع تفاقم الوباء مرة أخرى، فإن المعدلات آخذة في الارتفاع.

الوصول إلى هدف التطعيم.. ولكن متأخرا

قال سايروس شاهبار، مدير بيانات بالبيت الأبيض، على تويتر، إن الولايات المتحدة قامت بحلول يوم الإثنين بتلقيح 70٪ من البالغين بجرعة واحدة على الأقل من لقاح فيروس كورونا.

هذا هو الهدف الذي حددته إدارة بايدن في الأصل ليوم 4 يوليو ، لذا فقد تأخر شهر تقريبًا عن الموعد النهائي.

وأفاد مركز السيطرة على الأمراض يوم الأحد أنه تم إعطاء 816203 جرعة إضافية، في اليوم الخامس على التوالي سجلت الوكالة التطعيم بأكثر من 700.000 جرعة.

ويبلغ المتوسط ​​الحالي للجرعات لمدة سبعة أيام 662.529 جرعة في اليوم، وهو أعلى متوسط ​​منذ 7 يوليو.

وعزا الدكتور أنتوني فاوتشي، مدير المعهد الوطني للحساسية والأمراض المعدية، الزيادة إلى عاملين محتملين: القادة الموثوق بهم يدعمون اللقاحات والأشخاص الذين يرون مدى تحسن المجتمعات الملقحة ضد الفيروس.

وفي فلوريدا، التي تسجل تقريبا خمس عدد إصابات كورونا في الولايات المتحدة، قال الدكتور نيل فينكلر ، كبير المسؤولين الإكلينيكيين في "أدفينت هيلث" إن إيا من مرضاه لم يكن يعتقد أنه سيصاب بفيروس كورونا.

وأضاف:"قد أثبت متغير دلتا أنه شديد العدوى لدرجة أنه حتى الشباب والأصحاء، بما في ذلك المرضى الحوامل، بدأوا الآن في ملء مستشفياتنا".

وعلى الرغم من ارتفاع أعداد إصابات فيروس كورونا في الولايات المتحدة، يعتقد فاوتشي أن هناك حماية مجتمعية كافية لمنع البلاد من الاضطرار إلى تنفيذ إجراءات الإغلاق مرة أخرى.