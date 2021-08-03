عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

ملفات

أمريكا تشهد موجة عنيفة من كورونا.. دلتا يجتاح الولايات بلا هوادة.. إدارة بايدن ترفض الإغلاق.. تطعيم 70% من البالغين

صدى البلد

فاوتشي:

- الولايات المتحدة لديها حماية مجتمعية كافية ضد كورونا

- معدلات الإصابة بـ كورونا يومياً ترتفع بـ 4 أضعاف

- أكثر من 99.99٪ من متلقي تطعيم كورونا بالكامل لم يتعرضوا لأي حالة إصابة شديدة

 

رغم توسع تفشي وباء فيروس كورونا في الولايات المتحدة، إلا أن الإدارة الأمريكية ترغب في تجنب العودة لتدابير الإغلاق؛ بسبب تأثيراتها الشديدة على الاقتصاد.

وبحسب تقرير شبكة "سي إن إن"، الأمريكية، قال مدير المعاهد الوطنية الأمريكية للصحة، يوم الإثنين، إنه لتجنب عمليات الإغلاق؛ سيتعين على الأشخاص في الولايات المتحدة، القيام بأشياء لا يريدون بالضرورة القيام بها، مثل ارتداء الأقنعة في التجمعات الداخلية حتى لو تم تطعيمهم وجعل الأطفال يرتدون أقنعة في المدارس.

وقال الدكتور فرانسيس كولينز:"نريد تجنب عمليات الإغلاق بأي ثمن، لكن هذا يعني أنه سيتعين علينا القيام ببعض الأشياء الأخرى التي لن يرحب بها الناس بالضرورة".

وأضاف أن هذه الأشياء غير المرحب بها تشمل الأشخاص الذين تم تطعيمهم يرتدون أقنعة في الحفلات الداخلية، مستشهدا بتفشي المرض في ولاية ماساتشوستس حيث تم تطعيم العديد من المصابين بشكل كامل بلقاحات فيروس كورونا.

وأيضًا، قد يحتاج الأطفال إلى ارتداء أقنعة في المدارس حتى يكونوا محميين من أن يكونوا مصدرًا للانتشار، وهو أمر أقر بأنه "لا يحظى بشعبية لدى الأطفال أو أولياء الأمور".

وقال كولينز: "لكن إذا أردنا تجنب نتائج أكثر خطورة قد تؤدي إلى إجراءات أكثر تطرفا مثل الإغلاق، فنحن نعرف ما يجب القيام به، وما علينا سوى القيام بذلك، يا إلهي، سيكون من الجيد جدًا أن نجري تلك المحادثة حول البيانات والأدلة وحجج الصحة العامة وإخراج السياسة منها، لسوء الحظ، هذا ليس ما نحن عليه في الوقت الحالي في الولايات المتحدة من أمريكا".

ارتفاع معدلات التطعيم مع انتشار متغير دلتا

قال كولينز إن شعاع الأمل في زياة عدد حالات الإصابة بفيروس كورونا وخاصة متغير دلتا، أن المزيد من الأمريكيين يبدو أنهم على وشك فهم أهمية لقاحات فيروس كورونا.

وأوضح أن الناس يستيقظون ويستشعرون الخطر، و"هذا ما نحتاج بشدة إلى حدوثه إذا أردنا إعادة سلالة دلتا هذه إلى مكانها، لأنها تقيم حاليًا حفلاً كبيراً جدًا في وسط البلاد".

وأشار إلى أنه في الأسبوعين الماضيين، ارتفعت معدلات الحالات اليومية أربعة أضعاف. تأتي هذه الزيادة مع انتشار متغير دلتا، وتحوم نسبة الأمريكيين الذين تم تطعيمهم بالكامل حول 49.7 ٪، وفقًا للمراكز الأمريكية لمكافحة الأمراض والوقاية منها. تمتلئ المستشفيات مرة أخرى بالمرضى حيث يمزق الفيروس بين السكان غير المحصنين.

ويقول الخبراء إن الطريق إلى حماية الأمريكيين وإبطاء أو وقف انتشار الفيروس واضح: التطعيمات. أكثر من 99.99 ٪ من الأشخاص الذين تم تطعيمهم بالكامل ضد فيروس كورونا، لم يتعرضوا لأي حالة إصابة شديدة أدت إلى دخول المستشفى أو الوفاة، وفقًا لأحدث البيانات من مركز السيطرة على الأمراض.

وعلى الرغم من تباطؤ معدلات التطعيم منذ الاندفاع الأولي للتلقيح مع تفاقم الوباء مرة أخرى، فإن المعدلات آخذة في الارتفاع.

الوصول إلى هدف التطعيم.. ولكن متأخرا

قال سايروس شاهبار، مدير بيانات بالبيت الأبيض، على تويتر، إن الولايات المتحدة قامت بحلول يوم الإثنين بتلقيح 70٪ من البالغين بجرعة واحدة على الأقل من لقاح فيروس كورونا.

هذا هو الهدف الذي حددته إدارة بايدن في الأصل ليوم 4 يوليو ، لذا فقد تأخر شهر تقريبًا عن الموعد النهائي.

وأفاد مركز السيطرة على الأمراض يوم الأحد أنه تم إعطاء 816203 جرعة إضافية، في اليوم الخامس على التوالي سجلت الوكالة التطعيم بأكثر من 700.000 جرعة.

ويبلغ المتوسط ​​الحالي للجرعات لمدة سبعة أيام 662.529 جرعة في اليوم، وهو أعلى متوسط ​​منذ 7 يوليو.

وعزا الدكتور أنتوني فاوتشي، مدير المعهد الوطني للحساسية والأمراض المعدية، الزيادة إلى عاملين محتملين: القادة الموثوق بهم يدعمون اللقاحات والأشخاص الذين يرون مدى تحسن المجتمعات الملقحة ضد الفيروس.

وفي فلوريدا، التي تسجل تقريبا خمس عدد إصابات كورونا في الولايات المتحدة، قال الدكتور نيل فينكلر ، كبير المسؤولين الإكلينيكيين في "أدفينت هيلث" إن إيا من مرضاه لم يكن يعتقد أنه سيصاب بفيروس كورونا.

وأضاف:"قد أثبت متغير دلتا أنه شديد العدوى لدرجة أنه حتى الشباب والأصحاء، بما في ذلك المرضى الحوامل، بدأوا الآن في ملء مستشفياتنا".

وعلى الرغم من ارتفاع أعداد إصابات فيروس كورونا في الولايات المتحدة، يعتقد فاوتشي أن هناك حماية مجتمعية كافية لمنع البلاد من الاضطرار إلى تنفيذ إجراءات الإغلاق مرة أخرى.

كورونا الولايات المتحدة دلتا فاوتشي فيروس كورونا

ترشيحاتنا

ميكنة خدمات استخراج بيانات النجاح لطلاب المدارس بالإدارات التعليمية

موجز السوشيال: محمد شريف يوجه رسالة لـ جمهوره.. وجلسة تصوير لـ محمد ثروت وزوجته

ولادة قيصرية مبكرة.. إنقاذ حامل وتوأميها بعد صراع مع كورونا

تخليدا لذكراه.. بريطانيا تصدر عملة تذكارية في ذكرى رواية الكاتب لويس كارل

رمضان درويش بطل الجودو: أبكي على ضياع حلمي.. وحاربت من أجل ميدالية أولمبية

وزير قطاع الأعمال يكشف موعد تصنيع أول سيارة مصرية.. وتفاصيل تصدير القمصان

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

لملاك ومستأجري العقارات.. غرامة 50 ألف جنيه حال عدم اتخاذ هذا الإجراء

ننشر أول صور للعملات البلاستيكية الجديدة فئة 10 و20 جنيها

حالتها النفسية سيئة.. تطورات الحالة الصحية لـ دلال عبد العزيز

بعد أول ظهور منذ شهور.. القصة الكاملة لأزمة إيمان الحصري الصحية

حكم تكرار السورة بعد الفاتحة في كل ركعة .. الإفتاء توضح

مقتل نجم أياكس أمستردام برصاصة في الرأس

شاهد... تامر أمين يفتح النار على رمضان صبحي | لهذا السبب

فقد الوعى.. تفاصيل مرض بيومى فؤاد فى الإمارات

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

وزير الدفاع: القوات المسلحة ماضية بكل قوة لتطوير قدراتها القتالية لحماية الأمن القومى

احم حياتك .. 5 نصائح مهمة تساعدك للتغلب على موجة الطقس الحار

بمشاركة الرفال| تدريبات جوية مشتركة بين مصر والإمارات

وصول الغواصة "S-44" الألمانية إلى قاعدة الإسكندرية لتنضم للقوات البحرية.. فيديو وصور

فيديو

مشرف المنتخب الفرنسي: فراعنة اليد الأقوى في طوكيو.. والدمج بين الخبرة والشباب يحسب للمدرب الإسباني.. فيديو

فيديوجراف.. أسرار في حياة رشدي أباظة.. وصيته وعدد زيجاته

كل ما تريد معرفته عن العملات البلاستيكية الجديدة وفوائدها "فيديوجراف"

فيديو جراف.. قصة مصرع "يوتيوبر" شهير من أعلي جبل

المزيد

ساحة رأي

دعاء عبد القادر تكتب: لا تغضب

د. علاء الشال يكتب: السيدة خديجة ومواقفها المشهودة مع الرسول (3)

د. دينا أحمد علي تكتب: الإدارة الإلكترونية للمجتمعات الريفية

رمضان البيه يكتب: أهل السعادة

عادل مبروك يكتب: بدون انذار

سهله المدني تكتب: من حق المرأة في الإسلام طلب الرجل للزواج «6»

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

بهجت العبيدي

في ذكرى وفاته: فخور بحواري مع د. زويل

مني أحمد

الحاوي

ريهام مازن

شكراً رئيسي.. قانون انتظرناه طويلاً !!

مجدي أبوزيد

الجامعة الألمانية داعم أساسى للتعاون بين مصر وألمانيا

د. جهاد عودة

«حروب بر مصر 2021»: الصراع كمصلحة أخلاقية

د.مجدي بدران

البصق ظاهرة عدوانية تهدد صحة المواطنين

محمد أرسلان

قصة صعود وأفول نهضة الإخوان

كريمة أبو العينين

لوكاشينكو يعظ

اﻟﻤﺰﻳﺪ