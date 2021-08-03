الدولي للدراسات الاستراتيجية: الرئيس قيس سعيد يبعث برسائل طمأنة لرجال الدولة.. فيديو

قالت الدكتورة بدرة قعلول، رئيس المركز الدولي للدراسات الاستراتيجية، أن الرئيس قيس سعيد يبعث برسائل طمأنة لرجال الدولة الذين يعملوا في الإدارات ومؤسسات الدولة ولم تتلوث أيديهم مع الفاسدين.

وأضافت “قعلول” خلال مداخلة هاتفية لبرنامج “رأي عام” عبر فضائية “تن”، أن كل شيء حسب القانون والوثائق والدلائل"، مؤكدة أن هناك مجموعة قد سرقت ونهبت خزينة الدولة وأخرى استثمرت ومجموعة أخرى كونت أموال طائلة بالفساد والسرقة.

الإقالات والتعينات التي تحدث في تونس بشكل يومي تأتي في إطار تصحيح المسار

وتابعت رئيس المركز الدولي للدراسات الاستراتيجية، إن الإقالات والتعينات التي تحدث في تونس بشكل يومي تأتي في إطار تصحيح المسار، حيث أن الرئيس التونسي قيس سعيد يجب أن يصدر القرارات بعزل بعض الوزراء الذين يعتبرون من قيادات حركة النهضة.

وأشارت قعلول إلى أن هناك عبثا كثيرا في وزارة تكنولوجيا الاتصال، حيث وجود أجهزة تصنت وشبكات تصنت، بجانب وزارة المالية التي تسببت في انهيار الدينار التونسي وانهيار الاقتصاد والاستثمار.