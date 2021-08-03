مقاتلوا تيجراي يتعهدون بالقتال حتى هزيمة الجيش الإثيوبي وإنهاء الحصار.. زعيم المتمردين: آبي أحمد فضل الحرب وأهمل فرصة الوصول لحل سياسي.. ومجاعة على الأبواب

- تسادكان جبريتنساي: نهدف إلى إجبار الحكومة الفيدرالية على رفع الحصار

- قائد المتمردين العسكري: لا نريد الحرب إلى مالا نهاية

- الحكومة الإثيوبية تماطل: قدمنا مساعدات أكثر من أي أحد

- تحذيرات أممية من المجاعة.. وسلاح التجويع أداة أديس أبابا في استفزاز التيجراي

قال القائد الكبير والعسكري للمجموعة المتمردة في منطقة تيجراي بشمال إثيوبيا لشبكة بي بي سي، إنهم سيواصلون القتال حتى يتم الوفاء بشروطهم لوقف إطلاق النار، وإنهاء الحصار، وذلك في استمرارٍ للقتال ضد قوات رئيس الوزراء الإثيوبي آبي أحمد.

وتحدث الجنرال تسادكان جبريتنساي وقال إن الجماعة تهدف إلى إجبار الحكومة الفيدرالية على رفع الحصار عن المنطقة والموافقة على حل سياسي للأزمة.

حصار تيجراي بمنع المساعدات

وتنفي الحكومة وجود حصار واستبعدت إجراء محادثات، بينما قتل الآلاف منذ اندلاع الحرب في نوفمبر من العام الماضي،كما نزح الملايين من الناس بسبب القتال الذي اتهم كلا الجانبين بارتكاب انتهاكات لحقوق الإنسان وجرائم حرب.

يعيش ما لا يقل عن 400 ألف شخص في ظروف مجاعة ، وفقًا لتقديرات الأمم المتحدة ، مع استمرار عرقلة الوصول إلى المنطقة.

و تمكنت بعض شاحنات برنامج الغذاء العالمي التابعة للأمم المتحدة من الوصول إلى تيجراي في عطلة نهاية الأسبوع بعد تأخير طويل بسبب المخاوف الأمنية.

مخاوف من المجاعة

وقال تومسون فيري المتحدث باسم برنامج الأغذية العالمي، إنه من أجل تلبية الاحتياجات الفعلية لإمدادات الإغاثة في تيجراي ،يجب أن تصل 100 شاحنة إلى إقليم الحرب الأهلية كل يوم، فيما أعلن رئيس برنامج الأغذية العالمي ديفيد بيسلي الأسبوع الماضي أن المخزونات قد استنفدت .



ووفقًا لمنظمة اليونيسف ، أن أكثر من 100 ألف طفل معرضون لخطر المجاعة في الأشهر المقبلة، حيث قالت ماريكسي ميركادو المتحدثة باسم اليونيسف: "لقد تأكدت أسوأ مخاوفنا"، حيث أظهر تحقيق حديث أن واحدة من كل اثنتين من الأمهات الحوامل أو المرضعات "تعاني من سوء التغذية الحاد".

ومع ذلك ، نفى وزير الديمقراطية الإثيوبي زاديج أبراها أن تكون الحكومة قد منعت وصول المساعدات الإنسانية إلى تيجراي، وذلك بالرغم من إن كل الشهادات الدولية تقول إن الحكومة الإثيوبية لآبي أحمد تستخدم سلاح التجويع ضد التيجراي لإجبارهم على الإستسلام، ورفع حصيلة عدد الضحايا الذين يموتون جوعا من الحصار.

وقال أبراها لبي بي سي: "في الواقع ، قدمت حكومتنا أكبر قدر من المساعدات الإنسانية من جميع الشركاء مجتمعين".

مزاعم إثيوبية ضد المتمردين

واتهم المتمردين بـ "التذرع بخطاب المساعدات الإنسانية" لكسب تعاطف المجتمع الدولي.

على الرغم من إعلان الحكومة وقف إطلاق النار من جانب واحد في يونيو بعد أن حقق المتمردون مكاسب كبيرة ، بما في ذلك استعادة عاصمة المنطقة ، ميكيلي ، فقد استمرت في حشد الميليشيات من أجزاء أخرى من البلاد للمساعدة في وقف تقدم المتمردين في عفار وأمهرة المجاورتين.

وعاد وقال الجنرال تسادكان ، القائد السابق للجيش الإثيوبي ، لبي بي سي، إن توغل مقاتليه في المناطق المجاورة كان يهدف إلى رفع الحصار الفيدرالي الذي منع وصول المساعدات.

شروط أولية لوقف الحرب

قال إنه قبل الاتفاق على وقف إطلاق النار ، كان على الحكومة الفيدرالية: وقف اضطهاد التيجراي، وإطلاق سراح السجناء السياسيين، وقبول حوار شامل لتحديد مستقبل المنطقة.

ذكر إنه كان من الممكن تجنب الحرب ، واتهم رئيس الوزراء آبي أحمد بعدم الرغبة في إيجاد حل سلمي للمواجهة السياسية بين الحكومة الفيدرالية وجبهة تحرير شعب تيجراي، واختار أن يدير الخلاف السياسي بالآلة العسكرية والقتل والتدمير.

أردف الجنرال تسادكان: "يؤسفني أن هذا قد حدث ، ويؤسفني أنه كان من الممكن تجنب ذلك ، لكنني سعيد لأن شعب التيغجراي قاتلوا وهم في وضع يسمح لهم بالمطالبة بحقهم في المنطقة".

رفضت الحكومة الإثيوبية ، التي صنفت جبهة التحرير الشعبية لتحرير تيجراي كمنظمة إرهابية، والدعوات لإجراء محادثات مع قادة المتمردين.

تقليل من قيمة المتمردين

وقالت الحكومة الإثيوبية "إن شروط جبهة التحرير الشعبية لتحرير تيجراي لوقف إطلاق النار تنبع من إحساس زائف بالقوة" ، محذرة من أنها الحكومة ستصعد هجومها العسكري.

أضافت "لقد خرجنا من وقف لإطلاق النار لأسباب إنسانية ، وإذا كنت تريد أن ترى المواجهة ، فسيتعين عليها الانتظار لبضعة أسابيع. وعندما ينفد صبرنا ، سترى كيف سنطردهم من كل كل مدينة وقرية على وجه الأرض ".

وكانت جبهة تحرير تيجراي هي الحزب الحاكم لتيجراي حتى أطاح بها الجيش الموالي لآبي أحمد في نوفمبر من العام الماضي حتى عاد المتمردين في يونيو وطردوا الحكومة، واعتبروا إنهم الحكومة الإقليمية الشرعية لتيجراي.

اختلف قادة تيجراي مع آبي بشأن إصلاحاته السياسية ، على الرغم من أن سيطرة الجبهة الشعبية لتحرير تيجراي على القواعد العسكرية الفيدرالية في تيجراي كان العامل المحفز للغزو والحجة التي استند عليها آبي أحمد، وقال إن قوات التيجراي هاجمت القواعد العسكرية، وعلى هذا الأساس تحرك.