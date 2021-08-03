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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

عبد المنصف: خصمت لنفسي لتأخري عن تدريبات وادي دجلة..ونجحت في منصبي الجديد

محمد عبدالمنصف
محمد عبدالمنصف

أكد محمد عبد المنصف حارس مرمي ومدير الكرة بنادي وادي دجلة أن تجربة المنصب الجديد نجحت، مشيرا الي أن الفريق لم يتعرض للخسارة منذ توليه المنصب .

 

وأكمل عبدالمنصف في تصريحاته التلفيزيونية : تواجدي في المنصب احدث حالة من الانضباط والهدوء في غرفة الملابس وحقق وادي دجلة الفوز في مباراة وتعادلنا في ثلاث ولم نخسر أي لقاء.

 

وأردف : وقعت علي نفسي خصما بثلاثة ألاف جنيه من مستحقاتي وذلك لتأخري عن تدريب وادي دجلة نتيجة ظروف طارئة.

 

وأوضح : تلقي عدد كبير من لاعبي وادي دجلة عروضا من أندية الدورى مثل محمود عبدالعاطي وأحمد عاطف ومحمود رضا ولكن أغلقنا الحديث عنها خلال الفترة الحالية حتي نجتاز تلك المرحلة المهمة .

 

وأشار عبدالمنصف خلال تصريحاته الي مواجهة الاهلي المرتقبة الاربعاء المقبل قائلا : الاهلي ينافس علي الدوري ويرغب في حصد نقاط المباراة ووادي دجلة يرغب في الحصول علي نقاط سواء من مباراة الاهلي أو الزمالك القادمتين لتعزيز تواجدنا في الدوري .

 

في سياق آخر عاد الفريق الأول لكرة القدم في النادي الأهلي لتدريباته على ملعب التتش، استعدادًا للمباراة المقبلة في الدوري الممتاز، أمام وادي دجلة، بعد انتهاء فترة الراحة التي منحها الجهاز الفني للفريق واستمرت لمدة ثلاثة أيام عقب مباراة أسوان التي فاز فيها الأهلي بثلاثة أهداف مقابل هدف.

 

وقبل انطلاق المران عقد بيتسو موسيماني المدير الفني للنادي الاهلي ، محاضرة نظرية مع اللاعبين داخل ملعب التتش، للتأكيد على أهمية المرحلة الحالية، ثم خاض الفريق بعدها فقرة التدريب البدني.


وركز الجهاز الفني خلالها على تدريبات الكرة وأجرى خلالها تقسيمتين قويتين الأولى في منتصف الملعب والثانية بطول الملعب، بمشاركة جميع اللاعبين لتنفيذ الجانب الفني والخططي، استعدادًا لمباراة وادي دجلة المقرر إقامتها غدا الأربعاء ضمن منافسات بطولة الدوري الممتاز.

 

راحة للسداسي الأوليمبي

وحصل سداسي الأهلي، العائدون من المشاركة مع المنتخب الأوليمبي في أوليمبياد طوكيو على راحة ، على أن يتحدد موعد انتظامهم في تدريبات الفريق بعد جلسة تجمع بين سيد عبد الحفيظ مدير الكرة وييتسو موسيماني المدير الفني.


ويضم المنتخب الأوليمبي 6 لاعبين من الأهلي هم: محمد الشناوي وناصر ماهر وأحمد رمضان بيكهام وصلاح محسن وطاهر محمد طاهر وأكرم توفيق.

 

واختتم الأهلي استعداداته مساء أمس لمباراة وادي دجلة، حيث أدي الفريق مرانه على ملعب التتش قبل الدخول في معسكر مغلق.


ويلتقي الأهلي مع وادي دجلة مساء غد الأربعاء على استاد الأهلي ‏we‏ السلام والمؤجلة من ‏الجولة 22 في بطولة الدوري الممتاز.‏

عبدالمنصف وادي دجلة الأهلى الزمالك الدوري الممتاز

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