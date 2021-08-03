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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تعليم

محافظ الوادي الجديد يكرم أوائل الشهادتين الابتدائية والإعدادية في الداخلة وبلاط

جانب من التكريم
جانب من التكريم

كرّم اللواء محمد الزملوط محافظ الوادي الجديد، مساء أمس، أوائل الشهادتين الابتدائية والإعدادية بمركزي الداخلة وبلاط، وذلك في احتفالية، أقيمت بالوحدة المحلية لمركز الداخلة، بحضور نبيل حنفي رئيس المركز، والشيخ أحمد عبد العظيم رئيس الإدارة المركزية للمنطقة الأزهرية، والنائب حمدي حسن عضو مجلس النواب، وعدد من القيادات التنفيذية. 

وسلَّم المحافظ، الطلاب الأوائل، شهادات تقدير ومكافآت مالية، مقدماً الشكر والتقدير لجميع العاملين بقطاع التعليم الأزهري. 

ووجه "الزملوط"، ببحث تنفيذ زِيّ أزهري موحد لطلاب المرحلة التبتدائية الأزهرية، وتوفيره للطلاب كدعم من المحافظة.

يأتي ذلك من أجل تشجيع الطلاب على الاهتمام بالعملية التعليمية وتحصيل أعلى الدرجات.

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