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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

سب وإهانة.. معلمة بالمعاش تروي معاناتها في صرف علاجها من التأمين الصحي في قنا| شاهد

صدى البلد

تلقى صدى البلد شكوى من نادية سدراك داود، معلمة سابقة بإدارة قوص التعليمية "بالمعاش حالياً"، تتضرر فيها من سوء تعامل مسئولى التأمين الصحي بمدينة قوص جنوب قنا، وإهانتها بشكل يتنافى مع كل قيم التعامل المهنى أو الأخلاقي مع كبار السن.


قالت نادية سدراك داود، معلمة سابقة، ذهبت لصرف العلاج من التأمين الصحي بقوص و بعدما سجلت البطاقة للصرف، و وضعت طابع التأمين الصحي صعدت للدور الثالث لاستلام العلاج إلا أن الممرضة المسئولة عن الصرف وبختنى لوجود خطأ فى التسجيل.

 

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وتابعت داود، كل ذلك لأن صرف علاج العظام و علاج للمسالك وميعاد الصرف يختلف بين هذا وذاك فالأول يوم ٢٥ من الشهر والآخر يوم ٢٨ من نفس الشهر، وعندما ذهبت يوم ٢٨ لصرف العلاج، تم إهانتى إهانة بالغة من قبل الممرضة و زوجها الذى يعمل فى نفس المكان.

 

و أشارت داود، إلى أنها تعانى من فشل إحدى الكليتين و ألم بالعظام و لا تقدر على المشى بدون العكازات، وهو ما يستدعى أن يكون التعامل بشكل إنسانى قبل أي شيء آخر.

 

وأوضحت داود، بأنه تم التشطيب فى البطاقة من قبل الموظفة المسئولة بشكل مهين و كأننى ارتكبت جرماً عظيماً بالذهاب فى يوم آخر، متجاهلين ظروفى الصحية التى تعوقنى عن ممارسة حياتى بشكل طبيعى.

 

وطالبت داود، بالتحقيق فيما تعرضت له من إهانة و سوء معاملة واتخاذ الإجراءات اللازمة تجاه من يسيئون معاملة المرضى وكبار السن.

صور بطاقة التأمين الصحي للشاكية

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قنا قوص التأمين الصحي معلمة سابقة داود كبار السن التعامل المهنى الأخلاقي

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