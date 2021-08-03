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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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أخبار العالم

تنصيب ابراهيم رئيسي

بدء مراسم تنصيب إبراهيم رئيسي رئيسا لإيران.. صور

بدء مراسم تنصيب إبراهيم
بدء مراسم تنصيب إبراهيم رئيسي رئيسا لإيران

بدأت صباح اليوم، الثلاثاء، مراسم مصادقة المرشد الأعلى الإيراني، آية الله خامنئي، على حکم تولي آية الله إبراهیم رئیسي منصب رئاسة الجمهورية في ايران.

ووفقا لوكالة الأنباء الإيرانية "إرنا"، تسلم الرئيس الإيراني الجديد إبراهيم رئيسي حكم التنصيب لرئاسة الجمهورية الإيرانية من خامنئي؛ وبذلك تولى رئاسة إيران رسميا.

وأقيمت هذه المراسم بحضور كبار المسؤولين في حسينية  الامام الخميني،  وتبث بشكل مباشر من قنوات الإذاعة والتلفزيون.

وفي هذه المراسم، سيقدم وزير الداخلية عبدالرضا رحماني فضلي تقريراً عن الانتخابات الرئاسية في دورتها الثالثة عشرة، وبعد ذلك قراءة نص مرسوم الموافقة على حكم تولي الرئيس المنتخب وإلقاء كلمة المرشد الأعلى الإيراني.

وحسب الدستور الإيراني، تؤكد المادة 110 أن إمضاء حكم رئاسة الجمهورية بعد انتخابه من قبل الشعب، هو من وظائف وصلاحيات القائد، فيما ينص قانون الانتخابات الرئاسية ان فترة رئاسة الجمهورية اربع سنوات تبدأ من تاريخ تنفيذ حكم الرئاسة من قبل قائد الثورة الاسلامية.

وجدير بالذكر أن إبراهيم رئيسي هو ثامن رئيس منتخب للجمهورية الإيرانية منذ بداية الثورة، والذي سيتولى رسميا رئاسة البلاد لمدة أربع سنوات بعد ان يؤدي اليمين الدستورية يوم الخميس 5 أغسطس امام مجلس الشورى الإسلامي .

 

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