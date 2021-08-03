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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

اليوم.. طرح تذاكر مباريات بطولة كأس العرب 2021

كأس العرب للمنتخبات
كأس العرب للمنتخبات

أعلنت اللجنة المحلية المنظمة لبطولة كأس العرب FIFA قطر 2021، أمس، الاثنين، طرح تذاكر مباريات البطولة التي تستضيفها الدوحة نهاية العام الجاري، اعتبارا من اليوم الثلاثاء.

وقال الموقع الرسمي للاتحاد الدولي لكرة القدم “فيفا” : يستضيف استاد البيت الساحر المباراة الافتتاحية بين البلد المضيف قطر والبحرين".

وتابع: “ستتمكّن الجماهير من حضور أكثر من مباراة في اليوم الواحد خلال دور المجموعات.. يحظى حاملو بطاقات VISA بفرصة حصرية لشراء تذاكرهم مسبقاً ابتداءاً من اليوم”.

وسيستضيف استاد البيت المُستلهم من الخيام العربية التقليدية المباراة الافتتاحية بين قطر والبحرين، كما سيستضيف المباراة النهائية، في حين سيكون استاد الثمامة الذي استُلهم تصميمه من قحفية الرجل العربي واستاد رأس أبو عبود، أول استاد لكأس العالم سيتم تفكيكه كلياً ويعاد استخدامه بعد نهاية البطولة، استادان جديدان سيُختبران خلال بطولة كأس العرب. وسيكمّل كل من استاد أحمد بن علي واستاد المدينة التعليمية واستاد الجنوب الذين تم تشييدهم استعدادًا لاستضافة بطولة ٢٠٢٢، تشكيلة الملاعب الرائعة في كأس العرب FIFA.

تمّت دعوة 23 منتخباً وطنيًا للمشاركة في هذه التظاهرة الكروية، وتأهل سبعة منهم من أصل 14 منتخباً لعبوا مباريات تأهيلية للالتحاق بركب الدولة المضيفة قطر ومنتخبات ثماني دول تأهلت مباشرة لمركزها المتقدّم في التصنيف العالمي، وستتنافس المنتخبات الـ16 المتأهلة للنهائيات في مرحلة المجموعات قبل مرحلة خروج المغلوب في إجمالي 32 مباراة تُلعب على مدار 19 يومًا.

يذكر ان قرعة البطولة قد اسفرت عن التالي:

المجموعة الأولى: قطر - العراق - عمان -  البحرين.

المجموعة الثانية: تونس - الإمارات - سوريا -  موريتانيا.

المجموعة الثالثة: المغرب - السعودية - الأردن – فلسطين.

المجموعة الرابعة: الجزائر - مصر -  لبنان - السودان.

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