جهازالخدمة الوطنية : مجمع سايلو فودز يوفر أكثر من 7000 فرصة عمل بالسادات

قال اللواء وليد أبو المجد، مدير مشروعات جهاز الخدمة الوطنية، إننا قمنا بإنشاء مجمع المدينة الصناعية الغذائية “سايلو فودز” العملاق بالسادات الذى يضم عشر مصانع مختلفة، بإجمالى طاقة 470 ألف طن من مختلف المنتجات الغذائية تصل إلى 40 منتجا بالاضافة إلى المبانى والمنشأت.

وأضاف أبو المجد، خلال كلمته المذاعة اليوم أمام الرئيس السيسى فى افتتاح المدينة الصناعية الغذائية “سايلو فودز” بالسادات بالمنوفية، أنه تم تجهيز هذه المصانع بعدد 10 معامل تحاليل للبحوث والتطوير تعمل وفق أعلى معايير الجودة العالمية، اضافة إلى قطاع النقل والحركة.

وأشار إلى أن هذا بخلاف المبانى الادارية وتضم فندق الاقامة والمعيشة والمخازن ومجمع الخدمات للعاملين واتباع كافة معايير السلامة والصحة المهنية والصناعية.

وتابع اللواء وليد أبو المجد، مدير مشروعات الخدمة الوطنية أنه تم إنشاء هذه المصانع بواسطة الشركة الوطنية للمقاولات العامة والتوريدات، إحدى شركات الجهاز بالتعاون مع احدى الشركات العربية والاوروبية، وشركات القطاع الخاص المصرية المتخصصة فى قطاع خطوط الانتاج وفقاً لأحدث المعايير العلمية فى هذا المجال.

وأكد أن مجمع “سايلو فودز” أتاح حتى الأن أكثر من 7000 فرصة عمل مباشرة وغير مباشرة لمختلف التخصصات طبقاً للتأهيل العلمى.

تفقد الرئيس عبد الفتاح السيسي اليوم، الثلاثاء، المدينة الصناعية الغذائية "سايلو فودز" بمدينة السادات بمحافظة المنوفية.

ووصل الرئيس عبد الفتاح السيسي، اليوم الثلاثاء، لافتتاح المدينة الصناعية الغذائية سايلو فودز بمدينة السادات في محافظة المنوفية وعدد من المشروعات الأخرى بمدن الدلتا.