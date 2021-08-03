أولمبياد طوكيو.. التعادل السلبي يخيم على الشوط الأول من مواجهة المكسيك والبرازيل

خيم التعادل السلبي، على الشوط الأول من مواجهة المكسيك والبرازيل، في نصف النهائي من دورة الألعاب الأولمبية، التي تقام حاليا في العاصمة اليابانية طوكيو.

وسيطر المنتخب البرازيلي على مجريات الشوط الأول بالكامل، دون ترجمتها لأهداف، حيث وصلت نسبة استحواذه إلى 62% مقابل 38 للمكسيك.

يذكر أن البرازيل تأهلت بالفوز على مصر بهدف نظيف فيما فازت إسبانيا على كوت ديفوار 5 ـ 2 والمكسيك على كوريا الجنوبية 6 ـ 3

وجاء تشكيل البرازيل للمباراة كالتالي:

سانتوس

دانييل ألفيس

نينو

دييغو كارلوس

غويلهيرم أرانا

أنتوني

برونو غيماريس

دوجلاس لويز

كلاودينيو

باولينهو

ريشارليسون

بينما جاء تشكيل المكسيك كالتالي:

فرانسيسكو أوتشوا

فلاديمير لورونا

سيزار مونتيس

يوهان فاسكيز

خيسوس انغولو

لويس رومو

خوسيه إزكيفيل

أوريل انتونا

فرانسيسكو كوردوفا

ألكسيس فيجا

هنري مارتن