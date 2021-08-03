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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

محافظ الإسكندرية يناقش إعداد المخططات التفصيلية للمناطق غير المنظمة

محافظ الاسكندرية
محافظ الاسكندرية في اجتماع لبحث المناطق غير المخططة

عقد اللواء محمد الشريف محافظ الإسكندرية، اجتماعا موسعا لمناقشة ما تم بخطة إعداد المخططات التفصيلية للمناطق غير المخططة ومناطق الامتداد العمراني بمدينة الإسكندرية، والذي يتم بالتعاون مع الجامعات بمحافظة الإسكندرية متمثلة في جامعة الإسكندرية، والأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا والنقل البحرى، وجامعة فاروس، وذلك في ضوء توجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية.

جاء ذلك بحضور الدكتورة جاكلين عازر نائب المحافظ، واللواء عبد الفتاح تمام سكرتير عام المحافظة، واللواء خالد جمعة السكرتير العام المساعد، وم. إيمان المهدي ود. أحمد الزيات مستشاري المحافظ، وم. نهى عبد اللطيف مدير عام التخطيط والتنمية العمرانية بالمحافظة، وممثلي جامعات الإسكندرية، و الأكاديمية العربية، وفاروس، والجهات المعنية بالمحافظة.

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وقدم محافظ الإسكندرية الشكر إلى جامعة الإسكندرية متمثلة في كلية الهندسة، والأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا والنقل البحرى،  وجامعة فاروس علي الجهد المبذول وتعاونهم في إعداد المخططات التفصيلية للمناطق غير المخططة في المحافظة مؤكداً أن جامعات الإسكندرية والأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا كانوا وما زالوا بيت الخبرة العلمية الداعم للمحافظة.

وأكد المحافظ علي تذليل كافة العقبات والإجراءات لسرعة الانتهاء من المخططات التفصيلية. 


وأضاف أن الاجتماع يأتي في ضوء توجيهات رئيس الجمهورية، وخطة المحافظة لتخطيط كافة المناطق غير المخططة وإعادة تخطيط كافة المناطق وتحويلها لمنظومة رقمية باستخدام نظم المعلومات الجغرافية وفقا للمخطط الاستراتيجي العمراني للمدينة علي أن يتم مراعاة توفير كافة احتياجات المرافق العامة للمواطنين.

الاسكندرية الرئيس عبدالفتاح السيسي الامتداد العمرانى المناطق غير المخططة جاكلين عازر

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