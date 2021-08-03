هالة زايد: نعمل مع وزارة الصناعة لتغيير مواصفات بعض المواد الغذائية

قالت وزيرة الصحة هالة زايد خلال افتتاح المدينة الصناعية الغذائية ستيلو فودز بمدينة السادات،إن وزارة الصحة تقوم بحملات على السوشيال ميديا و التلفزيون للتوعية بأهمية التغذية المدرسية ،موضحة انه بيتم تكثيف هذه الحملات قبل العام الدراسي .



وأضافت زايد "نحاول أن نخلق جيلا لديه وعي فى كيفية الحفاظ على صحتهم وخاصة ممارسة الأنشطة الرياضية".



وتابعت زايد "هناك تعاون دائم مع وزارة التربية والتعليم لتوعية الأطفال بمعنى السعرات الحرارية والمحتوى التغذوي الموجود والتشجيع على النشاط البدني.

واردفت زايد ان الوزارة تقوم بالتعاون دائما مع برنامج الغذاء العالمي،مضيفة ان الوزارة تعمل معه فى الميكنة والمحددات الغذائية فى الواجبات ".



وأكملت " وزارة الصحة بتعمل مع منظمة الصحة العالمية فى توفير أنشطة التغذية داخل المدارس".



واضافت ان الوزارة تعمل مع وزارة الصناعة ومع جميع المصنعين لتغيير من اشتراطات انتاج بعض المواد الغذائية وخاصة بعض الدهون الغير مشبعة لتقليل والمواد الغير صحية.