استعدادت مكثفة لاستقبال طلاب الثانوية العامة باختبارات القدرات بنوعية عين شمس

قال الدكتور أسامة السيد عميد كلية تربية نوعية جامعة عين شمس إن الكلية تقوم باستعدادت مكثفة لاستقبال طلاب الثانوية العامة لاداء اختبار القدرات .

وأكد الدكتور اسامة خلال تصريحاته لصدي البلد ان الكلية سوف باتخاذ كافة الإجراءات الاحترازية لاستقبال طلاب الثانوية العامة 2021 وذلك لتأدية اختبار القدرات.

وأشار الدكتور اسامة الي الأوراق المطلوبة عند أداء الاختبارات بالكلية:-

1- رقم جلوس الطالب في الثانوية العامة وصورة منه لكل اختبار من اختبارات القدرات التي يرغب في ادائها.

2 - عدد (1) صورة شخصية لكل اختبار من الاختبارات.

وأوضح عميد تربية نوعية جامعة عين شمس ان الكلية سوف تعقد اجتماع استعداد اختبار القدرات وان اختبار القدرات يعتمد على الموهبة وقدرة الطالب على اكتساب الموهبة .

اختبارات القدرات لطلاب الثانوية العامة



وأكد الدكتور أسامة علي ضرورة ان يتوافر في الطالب القدرة على اكتساب الموهبة والتعلم لافتا ان اختبار القدرات العام الماضي لابد من توافر الأدوات المطلوب إحضارها للاختبار مع الطالب لامتحان الفنون وهي "قلم جاف - أقلام رصاص - استيكة - ألوان خشبية وفلوماستر"، للشعبتين التربية الفنية والتربية الموسيقية.

وأشار إلى أن اختبارات القدرات فى التربية الفنية تقيس مهارات الإبداع والذكاء واستخدام القدرات العقلية والفنية فى الرسم، فيما تقيس اختبارات القدرات فى التربية الموسيقية موهبة الطالب فى التمييز بين نغمات الصوت ويكون من خلال آلة موسيقية،



وتضم اختبارات القدرات للتربية الفنية موضوع عن الرسم بـ 60 درجة والموضوع الثاني عن التصميم ويكون بـ 40 درجة وبذلك يكون مجموع درجات الطالب 100 درجة.

أما اختبارات التربية الموسيقية تتضمن اختباران أول واحد للإيقاع بـ 50 درجة ونرصد من خلاله مدى إمكانية الطالب في سماع نغمة معينة وكيفية تأليفها، والثاني هو اختبار للحن السماعي بـ 50 درجة يتم الطلب من الطالب إعادة تأدية لحن على آلة البيانو بعد سماعه أولًا لمعرفة امتلاكه مهارة الاستماع أو لا".



وتجرى اختبارات القدرات وسط إجراءات وقائية واحترازية مشددة بالجامعات للوقاية من فيروس كورونا ، حيث يلزم ارتداء الطلاب للكمامات أثناء دخول الامتحان، مع مراعاة تطبيق المسافات الآمنة وإجراءات التباعد الاجتماعي داخل قاعات الامتحانات، وتوفير مقياس حرارة داخل الجامعات لقياس درجة حرارة الطلاب قبل الدخول.

وفي ضوء الجدول الزمني لأعمال مكتب تنسيق القبول بالجامعات والمعاهد لهذا العام 2021، يسر وزارة التعليم العالي والبحث العلمي أن تعلن عن بدء مكتب التنسيق أعماله عقب انتهاء امتحانات الثانوية العامة المصرية مباشرة بتنظيم اختبارات القدرات لطلابها الراغبين في الالتحاق بالكليات التي يشترط القبول بها اجتياز اختبارات القدرات المؤهلة وذلك وفقاً للشروط والقواعد الصادرة من المجلس الأعلى للجامعات.

كما أعلنت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي في ضوء الجدول الزمني لأعمال مكتب تنسيق القبول بالجامعات والمعاهد لهذا العام 2021 عن بدء مكتب التنسيق أعماله عقب انتهاء امتحانات الثانوية العامة المصرية مباشرة بتنظيم اختبارات القدرات لطلابها الراغبين في الالتحاق بالكليات التي يشترط القبول بها اجتياز اختبارات القدرات المؤهلة وذلك وفقاً للشروط والقواعد الصادرة من المجلس الأعلى للجامعات.

وتيسيراً علي أبنائنا الطلاب وفي إطار منظومة الحكومة الإلكترونية التي تدعمها الدولة بجميع أجهزتها قامت وزارة التعليم العالي بإتاحة الفرصة أمام أبنائنا الطلاب لتسجيل اختبارات القدرات إلكترونيا عن طريق موقع التنسيق الإلكتروني : www.tansik.egypt.gov.eg علي شبكه الانترنت وذلك في الفترة من يوم السبت الموافق 7/8/2021 حتى يوم الخميس الموافق 19/8/2021 وفيما يلي قائمة بأسماء الكليات التي يشترط القبول بها اجتياز اختبارات القدرات وهي:-

1. كليات الإعلام .

2. كليات الفنون الجميلة (فنون– عمارة) .

3. كليات الفنون التطبيقية بجامعات(حلوان - دمياط – بنها – بني سويف).

4. كلية التربية الموسيقية بالزمالك جامعة حلوان.

5. كلية التربية الفنية بالزمالك جامعة حلوان.

6. كلية التربية الفنية جامعة المنيا.

7. كليات التربية الرياضية.

8. شعبتي التربية (التربية الفنية و التربية الموسيقية) بكليات التربية النوعية وشعبة المسرح التربوي بكلية التربية النوعية جامعة المنصورة وفرعيها (ميت غمر – منية النصر) .

9. شعبتي التربية الفنية بكليتي (التربية بالإسماعيلية جامعة قناة السويس وكلية التربية بالسويس جامعة السويس)

10. كلية التربية بالإسماعيلية (شعبة التربية الموسيقية) جامعة قناة السويس.

11. الكليات التابعة للجامعات التكنولوجية (كلية تكنولوجيا الصناعة والطاقة بجامعة القاهرة الجديدة التكنولوجية ، وكلية تكنولوجيا الصناعة والطاقة بجامعة الدلتا التكنولوجية ، والكلية المصرية الكورية لتكنولوجيا الصناعة والطاقة بجامعة بنى سويف التكنولوجية).

12. كليات التمريض والمعاهد الفنية للتمريض.

13. كليات السياحة والفنادق.