30% من التلاميذ يعانون من سوء التغذية.. علي السيد: نستهدف تحقيق الأمن الغذائي

قال على السيد مدير تحرير جريدة الأهرام، إن مصر تخطو خطوات هامة للغاية في تحقيق الأمن الغذائي، وهو حق أصيل من حقوق الإنسان.

وأضاف السيد خلال استضافته ببرنامج “صباحك مصري” المذاع على فضائية “إم بي سي مصر” ، أن من أكثر المشكلات التى تواجه الشعوب على مستوى العالم هى مشكلة الأمن الغذائي.

وتابع السيد: أن مبادرة الرئيس للتغذية المدرسية تعوض كثير من المشكلات الصحية للتلاميذ، لافتاً إلى أن 30% من تلاميذ مصر يعانون من سوء تغذية بالإضافة إلى السمنة والتقزم".

وأردف السيد: “كان من المهم أيضاً أن توزع الوجبات المدرسية على كافة المدارس لتعوض الكثير من المشكلات التى يعاني منها الاطفال والتى تسبب مشكلات صحية و منها سوء التغذية والسمنة والتقزم،لافتاً إلى ان محافظات الصعيد هى اكثر المحافظات التى بها هذه المشاكل".

وأوضح السيد، أنه بهذه المبادرة تتولي الدولة التلاميذ تعليمياً وصحياً، موضحاً أن اذا استثمرت الدولة فى التعليم لاشخاص غير أصحاء ستهدر الأموال، لأنه لا يمكن أن يكون الطفل صحياً غير سليم ويستطيع أن يحصل دراسياً و بشكل معقول وجيد، مضيفاً ان الاهتمام بصحة الطلاب يحظى بأولوية لدى الرئيس السيسي ومشروعات اليوم تؤكد ذلك.

وأكمل السيد “ الرئيس السيسي دائماً حريص على افتتاح مشروعات بمواصفات مشاريع الدول المتقدمة المبنية بأسس صحيحة وسليمة”.