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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

اقتصاد

سعر رغيف العيش الجديد بعد توجيهات السيسي .. (توقعات)

سعر رغيف العيش
سعر رغيف العيش

تساءل المصريون عن سعر رغيف العيش الجديد بعد الزيادة التي وجه بها الرئيس عبد الفتاح السيسي خلال افتتاح المنطقة الغذائية في مدينة السادات.

سعر رغيف العيش الجديد

وتوقع عطية حماد رئيس شعبة المخابز بغرفة القاهرة التجارية، أن تصل الزيادة للرغيف العيش إلى 10 قروش دون المساس بمحدودى الدخل أو الفقراء المستفيدين من منظومة دعم رغيف الخبز، مشيرا إلى أنه سيتم تشكيل لجنة وزارية لدراسة حجم تحريك رغيف الخبز.

وأكد عطية حماد، أن قرار الرئيس عبد الفتاح السيسي والتنويه بتحريك سعر رغيف الخبز صائب مليون بالمائة، بل ومتأخر جدا منذ 30 عاما، مشيرا إلى أنه كان يجب اتخاذه منذ تحرير رغيف الفينو وجعل التحديد وفقا للعرض والطلب.

سعر رغيف العيش

موعد زيادة سعر رغيف العيش

وقال حماد ان الشعبة لم تتلق أي قرارات أو توجيهات من وزارة التموين بشأن الاتجاه لزيادة سعر رغيف الخبز حتى الآن.

وأضاف رئيس شعبة المخابز، فى تصريحات خاصة لـ"صدى البلد"، أن سعر الرغيف المدعم خمسة قروش ويتم إنتاجه وفقا للمواصفات التي حددتها وزارة التموين.

سعر رغيف العيش

وأوضح رئيس شعبة المخابز أنه فى حال تنفيد قرار الرئيس بأسلوب متوازن وجيد بين صاحب المخبز والمواطن، بالتوازى مع إحكام الرقابة على الجميع، سوف يكون قرارا يسير بنا للمسار الصحيح.

ونوه إلى أنه فى حال اتخاذ تلك الخطوة سيتم  التنسيق مع وزارة التموين والتجارة الداخلية بشأن إعادة النظر فى إعادة تكلفة إنتاج الخبز لأصحاب المخابز لتواكب زيادة أسعار الكهرباء وأجور العمالة ومستلزمات الإنتاج.

وأشار إلى أنه يتم إعادة تكلفة إنتاج الخبز المدعم من وقت لآخر فى ظل ارتفاع مستلزمات عناصر الإنتاج كل فترة، حيث تتحمل الحكومة فرق التكلفة لاستمرار دعم الخبز وطرحه للمواطن بسعر 5 قروش للرغيف.

سعر رغيف الخبز
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