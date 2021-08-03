الأردن..بدء منح تأشيرات السعودية لسائقي سيارات الركوب والحافلات

قال وزير النقل الأردني وجيه عزايزة إن الاتصالات مع الاشقاء في المملكة العربية السعودية اثمرت عن الموافقة على تسهيل ومنح سائقي سيارات الركوب الصغيرة (السفريات الخارجية) وسائقي الحافلات العمومية العاملة على خطوط النقل العام الدولي تأشيرة دخول للسائقين الاردنيين الى اراضي المملكة العربية السعودية ولعدة سفرات لنقل الركاب من والى المملكة.

وبحسب وكالة عمون الأردنية ذكر المهندس عزايزة أن سفارة المملكة العربية السعودية باشرت منذ الامس بمنح التأشيرات للسائقين.

واضاف وزير النقل أنه على السائقين الاردنيين العاملين على سيارات السفريات الخارجية والحافلات مراجعة مركز شركة تسهيل (VFS) لتسليم المتطلبات اللازمة لتقديمها للسفارة للحصول على التأشيرة شريطة ان يكونوا محصنين بأحد اللقاحات المعتمدة في المملكة العربية السعودية ومرور 14 يوما على تلقيهم جرعتي اللقاح.