عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

محافظ الشرقية يتفقد سوق الثلاثاء الجديد للمواشي

صدى البلد

تفقد الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية قطعة الأرض التي تم تخصيصها للسوق بمساحة 5 فدان بطريق عزبة المسلمية التابعة للوحدة المحلية ببردين ، وذلك للوقوف على أي مشكلات قد تواجه تجار المواشي وتوفير كافة إحتياجاتهم ، في حضور سعد الفرماوي السكرتير العام واللواء السعيد عبد المعطي الخبير الوطني للتنمية المحلية والمهندس أحمد فوزى مدير مديرية الطرق .

 

إلتقى المحافظ بعدد من التجار وتعرف منهم عن مدي رضاهم عن المكان الجديد ، مؤكداً أنه لن يتواني في توفير سبل الدعم اللازم لإستمرار عمل السوق وتوفير كافة الخدمات به لتحقيق راحتهم واستمرارا لأعمال البيع والشراء .

وكيل صحة الشرقية يوجه بتفعيل جراحات المخ والأعصاب بـ مستشفى بلبيس |صور

كما كلف محافظ الشرقية المهندس أحمد فوزي مدير مديرية الطرق بالتنسيق مع اداره نظم معلومات البنية التحتية بالديوان العام لتنفيذ أعمال الفصل المساحي لقطع الأراضي المجاورة للسوق لبحث إمكانية عمل محاور مرورية جديدة، والبدء فوراً في إتخاذ الإجراءات اللازمة لتغطية المصرف المجاور للطريق المؤدي للسوق الجديد وكذلك توسعة ورفع كفاءة الطريق لاستيعاب الحركة المرورية وحفاظا علي سلامة المواطنين .

 

أوضح محافظ الشرقية أن السوق بمكانه الجديد يأتي تماشيا مع خطه المحافظة لنقل الأسواق العشوائية خارج المدن والقضاء علي المشاكل المرورية وإنشاء أسواق حضارية جديدة يراعى فيها اشتراطات السلامه والصحه المهنيه والأمن الصناعي للوقايه من حدوث أي كوارث حفاظا علي الارواح والممتلكات.

 

قدم التجار الشكر لمحافظ الشرقية على قراره بنقل سوق المواشي من مكانه القديم للمكان الجديد ، مؤكدين إرتياحهم لهذا المكان الجديد والذى يوفير عليهم مشقة التنقل داخل المدينة

زيارة سوق المواشي 3 أغسطس 2021 3
زيارة سوق المواشي 3 أغسطس 2021 3
زيارة سوق المواشي 3 أغسطس 2021 4
زيارة سوق المواشي 3 أغسطس 2021 4
زيارة سوق المواشي 3 أغسطس 2021 5
زيارة سوق المواشي 3 أغسطس 2021 5
زيارة سوق المواشي 3 أغسطس 2021 6
زيارة سوق المواشي 3 أغسطس 2021 6
الشرقية خدمات المواطنين مواشي الحركة المرورية عزبة المسلمية بردين محافظ الشرقية

ترشيحاتنا

اعتقدوا أنهما تؤأم.. شبه كبير بين أم وابنتها وهذه كلمة السر

الصيادلة: فتح باب الحجز لدفعة جديدة بماجستير إدارة الأعمال بخصم 40%

فيديوجراف.. هولوجرام العملات البلاستيكية تثير جدلا واسعا.. ما سرها؟

رؤية السيسي .. الإفتاء تنجز أول أرشيف عملاق للفتاوى خلال عام ونصف

بالقرية الذكية.. رئيس الوزراء يفتتح مُجمع المعرفة للثقافة المالية

موعد مباراة مصر وفرنسا في نصف نهائي أولمبياد طوكيو 2020

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

لملاك ومستأجري العقارات.. غرامة 50 ألف جنيه حال عدم اتخاذ هذا الإجراء

تكريم رغيف الخبز.. أول رد للفلاحين بعد إعلان السيسي نيته لرفع سعره

جادون وشرفاء.. السيسي: "محدش يقول متقربش من رغيف العيش.. لأ هنقرب"

شعبة المخابز: تحريك سعر رغيف الخبز صائب مليون بالمائة.. وتوقعات الزيادة 10 قروش

أولمبياد طوكيو| مصر تقهر ألمانيا وتضرب موعدا مع فرنسا في نصف النهائي

زيادة سعر رغيف العيش .. لماذا اتخذ السيسي القرار الصعب ؟

السيسي يصدر تكليفا رئاسيا جديدا يدخل الفرحة على طلاب المدارس.. ما القصة؟

ننشر أول صور للعملات البلاستيكية الجديدة فئة 10 و20 جنيها

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

وزير الدفاع: القوات المسلحة ماضية بكل قوة لتطوير قدراتها القتالية لحماية الأمن القومى

احم حياتك .. 5 نصائح مهمة تساعدك للتغلب على موجة الطقس الحار

بمشاركة الرفال| تدريبات جوية مشتركة بين مصر والإمارات

وصول الغواصة "S-44" الألمانية إلى قاعدة الإسكندرية لتنضم للقوات البحرية.. فيديو وصور

فيديو

فيديوجراف.. قصة استهداف ناقلة إسرائيلية في بحر العرب.. تسلسل زمني

دجاج يزيد الروحانيات.. انسحاب عمرو خالد على الهواء لشعوره بالحرج ..فيديوجراف

كلت علقة سخنة.. محمد هنيدي في أول بث مباشر له

مشرف المنتخب الفرنسي: فراعنة اليد الأقوى في طوكيو.. والدمج بين الخبرة والشباب يحسب للمدرب الإسباني.. فيديو

المزيد

ساحة رأي

إسراء حامد تكتب: حصان طروادة

دعاء عبد القادر تكتب: لا تغضب

د. علاء الشال يكتب: السيدة خديجة ومواقفها المشهودة مع الرسول (3)

د. دينا أحمد علي تكتب: الإدارة الإلكترونية للمجتمعات الريفية

رمضان البيه يكتب: أهل السعادة

عادل مبروك يكتب: بدون انذار

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

محمد نوار

التقوى والصبر!

بهجت العبيدي

في ذكرى وفاته: فخور بحواري مع د. زويل

مني أحمد

الحاوي

ريهام مازن

شكراً رئيسي.. قانون انتظرناه طويلاً !!

مجدي أبوزيد

الجامعة الألمانية داعم أساسى للتعاون بين مصر وألمانيا

د. جهاد عودة

«حروب بر مصر 2021»: الصراع كمصلحة أخلاقية

د.مجدي بدران

البصق ظاهرة عدوانية تهدد صحة المواطنين

محمد أرسلان

قصة صعود وأفول نهضة الإخوان

اﻟﻤﺰﻳﺪ