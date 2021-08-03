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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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رياضة

رجالة بجد ويستاهلوا الدهب.. شوبير يوجه رسالة تهنئة لـ منتخب اليد

صدى البلد

وجه الإعلامي أحمد شوبير نجم الأهلي والمنتخب السابق، رسالة تهنئة لمنتخب اليد عقب التأهل لنصف نهائي أولمبياد طوكيو. 

وكتب شوبير، عبر حسابه الرسمي بموقع التواصل الاجتماعي “تويتر”: "مش معقول بجد رجاله وجدعان يستاهلوا الدهب والله عن جداره مبروك لمنتخبنا العظيم أبطال كرة اليد الفوز الكاسح علي المانيا وعقبال الدهب ان شاء الله".

وتأهل منتخب مصر إلى الدور نصف النهائي، من منافسات كرة اليد رجال، بعد الفوز على ألمانيا بنتيجة 31- 26 في أولمبياد طوكيو 2020.

 

تقدم منتخب مصر على ألمانيا بنتيجة 25 - 21، بعد مرور 50 دقيقة من اللقاء الذي يجمعهما، ضمن منافسات الدور ربع النهائي من منافسات كرة اليد رجال، في أولمبياد طوكيو 2020.

 

بدأ منتخب مصر اللقاء ضاغطا، وتمكن من إحراز الهدف الأول في الثانية 45، عن طريق أحمد هشام دودو.

 

تقدم منتخب مصر 2-1، في أول 5 دقائق، كما أنقد كاتونجا حارس الفراعنة أكثر من هدف محقق للمنتخب الألماني

 

وواصل منتخب مصر سيطرته على مجريات اللقاء، حيث تقدم 6-2، بعد مرور 10 دقائق.

 

انتفض المنتخب الألماني، ونجح في تقليص الفارق إلى 8 -6، بعد مرور 15 دقيقة.

 

نجح منتخب مصر في توسيع الفارق إلى 14 - 10، بعد مرور 25 من اللقاء.

 

الشوط الثاني:
 

وصل منتخب مصر تقدمه في الشوط الثاني، حيث تقدم 19 - 14، في أول 5 دقائق، وسط تألق كاتونجا الذي يقدم مباراة رائعة.

 

تراجع منتخب مصر بعد ذلك حيث قلص منتخب ألمانيا الفارق إلى 3 أهداف.

 

انتفض منتخب مصر بعد ذلك ليتقدم 23 - 18.

 

أنهى المنتخب المصري اللقاء متفوقا 31 - 26.

 

مواجهات مصر وألمانيا السابقة

التقى المنتخبان من قبل في الأولمبياد في 7 مواجهات، وكانت الغلبة للألمان 5 مرات، فيما انتصر الفراعنة مرتين فقط.
 

أولى المباريات تعود لأولمبياد برشلونة 1992، وتحديدًا في دور المجموعات، وحينها انتصر الألمان بنتيجة 24-16.
 

ثاني المباريات كانت في أولمبياد أتلانتا 1996، واستطاع الفراعنة تحقيق الانتصار بنتيجة 24-22.
 

ثالث المباريات كانت في أولمبياد سيدني 2000، وفي دور المجموعات، وفاز المنتخب المصري بنتيجة 22-21.
 

رابع المباريات كانت في أولمبياد سيدني 2000 أيضًا، لكن في مباراة لتحديد المراكز من الخامس للثامن، وانتصر الألمان بنتيجة 24-18.

منتخب مصر شوبير احمد شوبير اولمبياد طوكيو منتخب اليد نجم الأهلي

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