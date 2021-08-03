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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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أخبار العالم

العاهل الأردني يتلقى رسالة من خادم الحرمين.. ما فحواها؟

العاهل الأردني يستقبل
العاهل الأردني يستقبل وزير الخارجية السعودي

استقبل العاهل الأردني، الملك عبد الله الثاني، اليوم الثلاثاء، وزير الخارجية السعودي الأمير فيصل بن فرحان.

ووفقًا لقناة "المملكة" الأردنية، نقل وزير الخارجية السعودية، للعاهل الأردني، تحيات خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، وقدم رسالة منه تناولت سبل تعزيز العلاقات التاريخية بين المملكتين وتعزيز التعاون والتنسيق إزاء القضايا الإقليمية.

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وثمّن العاهل الأردني، خلال اللقاء، موقف السعودية، الداعم للاردن في مواجهة مختلف التحديات، وبما فيها قضية الفتنة التي وأدتها البلاد في مهدها.

وأشار إلى أن مواقف المملكة العربية السعودية ورسائل دعمها الصريحة تعكس سياستها وسياسة قيادتها الداعمة للأردن دوما، ووقوفها معه في كل الظروف.

وأكد الملك عبد الله الثاني أن أمن الأردن والسعودية واحد وأنهما يقفان صفا واحدا في مواجهة جميع التحديات، مشيرا إلى مركزية العلاقات التاريخية التي تجمع البلدين الشقيقين.

وشدد الملك على أن العلاقات بين الأردن والسعودية راسخة وصلبة لا تزعزعها الشكوك والأقاويل، محمّلا وزير الخارجية السعودي تحياته إلى خادم الحرمين الشريفين، ومتمنيا للسعودية وشعبها المزيد من التقدم والازدهار.

من جانبه، أكد وزير الخارجية السعودي، خلال اللقاء، حرص بلاده على تعزيز التعاون مع الأردن، وتثمينها للعلاقات التاريخية بين المملكتين والقيادتين الشقيقتين.

العاهل الأردني الملك عبد الله الثاني وزير الخارجية السعودي خادم الحرمين الملك سلمان

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