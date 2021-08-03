الرئيس السيسي يفتتح المدينة الصناعية الغذائية "سايلو فودز " بالسادات .. ونواب: تأتي في إطار تحقيق الأمن الغذائي .. وخفض أسعار السلع وتوفير فرص عمل أبرز المكاسب

زراعة البرلمان: تحقيق الأمن الغذائي الصحي هدف استراتيجي في الجمهورية الجديدة

عبد الفتاح يحيى: "سايلو فودز" صرح عملاق يساهم في تحقيق الاكتفاء الذاتي

برلماني يشيد بافتتاح مدينة "سايلو فودز" الصناعية: تساهم في خفض الأسعار

تفقد الرئيس عبد الفتاح السيسي اليوم، الثلاثاء، المدينة الصناعية الغذائية "سايلو فودز" بمدينة السادات بمحافظة المنوفية.

ووصل الرئيس عبد الفتاح السيسي، اليوم الثلاثاء، لافتتاح المدينة الصناعية الغذائية سايلو فودز بمدينة السادات في محافظة المنوفية وعدد من المشروعات الأخرى بمدن الدلتا.

وعن هذه الخطوة أشاد نواب البرلمان بجهود الرئيس السيسي في تحقيق الأمن الغذائي للدولة، كما أوضحوا أهم المكاسب التي ستعود من جانب هذه المدينة كان أبرزها خفض أسعار السلع الغذائية.

وثمن النائب هشام الحصرى، رئيس لجنة الزراعة والرى والأمن الغذائي بمجلس النواب، افتتاح الرئيس عبد الفتاح السيسي، اليوم الثلاثاء، المدينة الصناعية الغذائية سايلو فودز بمدينة السادات وعددا من المشروعات بمدن الدلتا، مشيرا إلي أنها خطوة جديدة في طريق تحقيق الأمن الغذائي المصرى الذي تستهدفه البلاد.

وقال «الحصري»، في تصريحات صحفية للمحررين البرلمانيين اليوم، إن فكرة تلك المدينة الصناعية الغذائية بالسادات ليست مجرد استثمارات وزيادة في الإنتاج وتوفير فرص عمل فقط، وإنما تعد صرح عملاق لإنتاج غذاء مصرى صحي يحافظ على صحة المصريين، لاسيما وأن تلك المدينة منشأة بإستخدام الوسائل التكنولوجية.

وأضاف رئيس لجنة الزراعة والرى بمجلس النواب، يحسب للقيادة السياسية خطواتها المتتالية في تأمين الغذاء المصرى، مشيرا إلي أن عدد كبير من المشروعات القومية حاليا تستهدف تحقيق الأمن الغذائي المصرى والحفاظ علي صحة المصريين، مثل مشروعات استصلاح الأراضى وآخرها مشروع الدلتا الجديدة والمشروع القومي لتبطين الترع بالإضافة الي جهود الدولة في تطوير وتنمية البحيرات السمكية، وهو الأمر الذي يؤدى في النهاية إلي تحقيق الأمن الغذائي الذي بدوره يعد حفاظا علي الأمن القومي المصرى.

وأشار إلى أن هذه الخطوات التي يقوم بها الرئيس السيسي تؤكد أننا بالفعل في الجمهورية الجديدة التي تهتم بالإنسان المصرى وتستهدف التنمية في مختلف المجالات، متابعا، تحقيق الأمن الغذائي الصحي هو هدف استراتيجي في الجمهورية الجديدة.

وأكد النائب هشام الحصري رئيس لجنة الزراعة، أهمية ما تطرق إليه الرئيس السيسى بشأن خطورة الزيادة السكانية، مشيرا إلي أن الزيادة السكانية تتعارض مع أي خطوات للتنمية ، حيث لن يشعر المواطن بنتائج وآثار التنمية في ظل الزيادة السكانية المستمرة.

ونوه إلى أهمية زيادة حملات التوعية بخطورة وكذلك التوعية بشأن السلوكيات الغذائية السليمة لاسيما لدى الأطفال والطلاب.

وطالب بتكاتف دور الأجهزة المختصة ومنظمات المجتمع المدني في تنظيم حملات توعية فعالة لمواجهة مثل هذه الظواهر.

ومن جانبه قال النائب، عبد الفتاح يحيي أمين سر لجنة القوى العاملة بمجلس النواب، إن المدينة الصناعية الغذائية “سايلو فودز” ، والتي افتتحها الرئيس عبد الفتاح السيسي، اليوم الثلاثاء، بالسادات، تعد بمثابة صرح تنموي عملاق يعزز قدرات الدولة الإنتاجية ، ويأتى استكمالا لمخططات التنمية التى تتبناها القيادة السياسية بالجمهورية الجديدة.

وأكد «يحيى» فى تصريحات خاصة لـ" صدى البلد" أن المدينة الصناعية الغذائية" سايلو فودز" ستساهم في تحقيق الاكتفاء الذاتي للسوق المصري من جهة، وللمواطن من جهة أخرى، إلى جانب المساهمة فى تحسين الجودة ، وزيادة التنافسية، و زيادة حجم الصادرات، وتوفير فرص عمل للشباب من الأيدي العاملة.

وأشاد أمين قوى عاملة النواب بتوجيهات الرئيس السيسي فى وقت سابق أن الهدف من هذه المدينة تحقيق الأمن الغذائي القومي في المقام الأول ، والعمل على توفير منافذ للسلع الاستراتجية بكافة محافظات مصر، لضمان وصولها لكل مواطن على كافة مستويات الجمهورية فى سهولة ويسر.

فيما أشاد النائب سامي فتحي سوس عوض مجلس النواب والقيادي بحزب مستقبل وطن، بافتتاح الرئيس عبدالفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، لعدد من المشروعات القومية بنطاق محافظة المنوفية وعلى رأسهم المدينة الصناعية الغذائية "سايلو فودز"، بمدينة السادات، واصفا هذا المشروع بـ"قلعة صناعية غذائية" تضيف لقدرات مصر التصديرية، وتؤدي إلى استقرار وانخفاض الأسعار في الأسواق المحلية وخلق تنافسية عالمية للمنتجات الغذائية.

وأوضح سوس في بيان له اليوم، أن أهم ما يميز المدينة الصناعية الغذائية أنها من أكبر المشروعات التي نفذتها مصر على مستوي العالم، خاصة لأنها تستخدم أحدث نظم الإدارة وخطوط الإنتاج على مساحة 135 فدان في مدينة السادات، مشيرا إلى أنها تعمل على توفير فرص عمل للشباب وتساهم في ضبط سوق الصناعات الغذائية بتوفير منتج منافس بمواصفات وأسعار جيدة، وتوفير احتياجات السوق المحلية والتصدير للأسواق الإقليمية والعالمية.

وذكر عضو مجلس النواب، أن المنطقة تشهد عدد من التحديات الآن من بينها التحديات الاقتصادية بكل أشكالها، وتحرص مصر على التغلب على تلك التحديات ، مؤكدا أن هذه المشروعات الكبيرة العملاقة تساهم وبشكل كبير في دعم حركة الاقتصاد وتحقيق التنمية المستدامة التي تبنتها الدولة منذ السنوات الماضية.

ولفت النائب إلى أن المدينة الصناعية تضم مصنعا لإنتاج البسكويت 5 خطوط، طاقة انتاجية 68 ألف طنا للبسكوت في اليوم، ومصنع للمكرونة بطاقة 151 ألف طن سنويا، ومصنع للمخبوزات بطاقة 9 آلاف طن لإنتاج جميع أنواع المخبوزات، وذلك لتحقق كافة مناحي التنمية الاقتصادية.