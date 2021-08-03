عماد الأسرة وحاميها| 10 مبادرات رئاسية لدعم ومساندة المرأة المصرية وحفظ كرامتها

يحرص الرئيس عبد الفتاح السيسي دائما على صحة المواطن المصري والمرأة المصرية بالتحديد، ومنذ ثورة 30 يونيو، أخذ الرئيس السيسي على عاتقه مسؤولية الاهتمام بالصحة، وأطلق 10 مبادرات وحملات قومية، بهدف تطوير المنظومة الصحية، والقضاء على الأمراض المستوطنة في الشعب المصري آخرهم اليوم عندما أعلن عن تنفيذ مبادرة الكشف والتوعية للمقبلين على الإنجاب.

ويرصد "صدى البلد" خلال التقرير التالي الـ 10 مبادرات التي أطلقها الرئيس السيسي طوال السنوات الماضية.

حملة 100 مليون صحة

وتعد من أهم المبادرات التي نفذتها مصر بسبب تفشي فيروس سي، وشمل الفحص، قياس كتلة الجسم للتعرف على السمنة والضغط والسكر لكل مواطن، كما تم توفير نقاط المسح في أماكن ثابتة في المستشفيات والمراكز الصحية ومركزا الشباب ووحدات طب الأسرة والميادين العامة، والسيارات الإسعاف المتحركة، وشاركت وزارة التعليم العالي في الحملة من خلال 110 مستشفى جامعية في جميع المحافظات.

وتم تنفيذ الحملة خلال فترة 7 أشهر، بداية من أكتوبر 2018، وحتى نهاية أبريل 2019، وانتهت في 30 أبريل 2019، بفحص 52 مليونا و400 ألف مواطن بكل المحافظات، خلال 3 مراحل.

مبادرة 1000 وحدة غسيل كلوي

أطلق الرئيس السيسي مبادرة لإنشاء 1000 وحدة للغسيل الكلوي بالمجان، على أن يتحمل صندوق "تحيا مصر"، تكلفة الإنشاء.

مبادرة الكشف عن السمنة والتقزم والأنيميا للأطفال

أطلقت المبادرة للكشف عن السمنة والتقزم والأنيميا للأطفال في فبراير 2019 ، وشملت فحص 11.5 مليون طالب وطالبة.

ونفذت وزارة الصحة المبادرة من خلال 3 مراحل، الأولى في 16 فبراير2019 في 11 محافظة وهي الإسكندرية وجنوب سيناء ومطروح والفيوم ودمياط وبورسعيد والجيزة والبحيرة وأسيوط والقليوبية وقنا.

أما المرحلة الثانية كانت في 6 مارس 2019 في 11 محافظة وهي القاهرة والسويس والإسماعيلية والمنوفية وكفر الشيخ وبنى سويف وسوهاج والأقصر وأسوان والبحر الأحمر وشمال سيناء.

والمبادرة الثالثة في 21 مارس 2019 في 7 محافظات وهى الجيزة، والغربية، والشرقية، والدقهلية، والوادي الجديد، وقنا، والمنيا، وخصصت وزارة الصحة والسكان 225 عيادة من عيادات التأمين الصحي لعلاج المصابين مجانا.

مبادرة نور الحياة

أطلق الرئيس السيسي تلك المبادرة لمكافحة مسببات ضعف وفقدان الإبصار، تستهدف الكشف المبكر على 5 ملايين طالب بالمرحلة الابتدائية ومليوني مواطن، بتمويل مليار جنيه من صندوق "تحيا مصر".

مبادرة المستشفيات النموذجية

أطلق الرئيس السيسي في يوليو 2018 ضمن المبادرات الرئاسية مبادرة "المستشفيات النموذجية"، التي تهدف للنهوض بالخدمات الصحية لغير القادرين، والذي يتضمن تجهيز وتشغيل مستشفى نموذجي في كل محافظة للقيام بدور مستشفى الإحالة، لحين بدء تطبيق مشروع التأمين الصحي الشامل تدريجيًا.

وجاءت المؤشرات الأولية، لتنفيذ مشروع المستشفيات النموذجية، تقدر بأكثر من 6 مليارات جنيه، لتطوير 48 مستشفى على مستوى الجمهورية لتكون نموذجية، منها 29 تابعا لوزارة الصحة، و19 تابعًا لوزارة التعليم العالي.

مبادرة القضاء على قوائم الانتظار

أطلقت وزارة الصحة والسكان المرحلة الأولى من المبادرة عام 2018، بهدف رفع المعاناة عن آلاف المرضي، من خلال القضاء على قوائم الانتظار لاسيما الأمراض المتوطنة والتي كان لها أولوية قصوى لدى المبادرة، والتي أسهمت بدورها في القضاء على انتظار المرضى الذي ظل عند بعض الحالات لعدة سنوات دون جدوى ، وأطلقت المرحلة الثانية من المبادرة مطلع العام الجاري.

وتعمل المبادرة بمرحلتيها الأولى والثانية من خلال 4 محاور وهى الدعم الفني، والدعم اللوجستي، والرقابة والجودة، والتمويل والسداد.

مبادرة حياة كريمة

هي مبادرة أطلقها الرئيس عبدالفتاح السيسي مطلع العام الجاري، تهدف إلى رعاية الفئات الأكثر احتياجًا وتوفير الحياة الكريمة لهم خلال العام الحالي.

المبادرة بها شق للرعاية الصحية، يشمل تقديم خدمات طبية وعمليات جراحية، وتتضمن تنمية القرى الأكثر احتياجًا، طبقًا لخريطة الفقر، وصرف أجهزة تعويضية، بالإضافة إلى توفير فرص عمل بالمشروعات الصغيرة والمتوسطة في هذه القرى والمناطق، كما ستسهم في زواج اليتيمات وتغيير القرى المصرية من حيث توفير سكن صحى وصرف صحى وكهرباء.

مبادرة صحة المرأة المصرية

تستهدف تلك المبادرة الكشف عن سرطان الثدي وكافة الأمراض المتعلقة بالرحم وأورام الرحم وهشاشة العظام والصحة الإنجابية، وتستهدف أيضا فحص السيدات من سن 40 عامًا فما فوق داخل الوحدات والمراكز الصحية، كما تستهدف توعية وتعريف السيدات بين 18 و40 عامًا بكيفية إجراء الفحص المبدئي والدوري للكشف المبكر عن أورام الثدي.

مبادرة ضمور العضلات

أعلن الرئيس عبد الفتاح السيسي، أن الدولة ستتحمل تكاليف علاج مرض ضمور العضلات للأطفال حديثي الولادة، والتي ستبلغ 3 ملايين دولار.

هذا المرض كان محل اهتمام كبير من الدولة المصرية، بسبب المعاناة التي تتحملها الأسر بسبب فقدان أطفالهم من مرضى الضمور العضلي، مما دفع الدولة للاتفاق مع عدة شركات عالمية متخصصة لعلاج هذا المرض، وأنه سيتم الكشف عن هذا المرض لجميع الأطفال لتحقيق التشخيص والعلاج المبكر.

مبادرة الكشف والتوعية للمرأة المقبلة على الحمل

مبادرة رئاسية أعلن الرئيس عن تنفيذها بعد أن تفشت الأمراض في أجسام أطفال مصر مثل الأنيميا والتقزم والهدف منها خلق جيل من الأطفال الأصحاء والحفاظ على صحة المرأة المصرية .